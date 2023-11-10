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    Журавель сравнил «Факел» с «Тоттенхэмом»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на признание Анге Постекоглу из «Тоттенхэма» лучшим тренером АПЛ в октябре.

    «Этот австралийский физкультурник третий месяц подряд – лучший тренер АПЛ. И невозможно отделаться от ощущения, что Постекоглу работает по конспектам… Сергея Ташуева.

    Не смейтесь, но перезагрузки «Тоттенхэма» и «Факела» правда сильно похожи. И ещe вопрос, кому из них было сложнее перестраивать команду.

    Ну а если серьeзно и без подколов, Постекоглу проделал потрясающую работу. Мне теперь неловко за свои скептические посты о нeм. Постекоглу умыл нас, диванных экспертов.

    Кстати, сейчас заканчивается голосования на лучшего тренера РПЛ в октябре. И я отдал голос именно за Ташуева. Как в Англии отдал бы за Постекоглу», – написал журналист Журавель.

    • «Тоттенхэм» идет в АПЛ 2-м.
    • Постекоглу пришел в команду летом из «Селтика».
    • «Факел» в РПЛ занимает 10-е место.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    10.11.2023 22:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 22:50

      Факел круче,он самого Спартака нагнул)

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