Журавель сравнил «Факел» с «Тоттенхэмом»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель отреагировал на признание Анге Постекоглу из «Тоттенхэма» лучшим тренером АПЛ в октябре.

«Этот австралийский физкультурник третий месяц подряд – лучший тренер АПЛ. И невозможно отделаться от ощущения, что Постекоглу работает по конспектам… Сергея Ташуева.

Не смейтесь, но перезагрузки «Тоттенхэма» и «Факела» правда сильно похожи. И ещe вопрос, кому из них было сложнее перестраивать команду.

Ну а если серьeзно и без подколов, Постекоглу проделал потрясающую работу. Мне теперь неловко за свои скептические посты о нeм. Постекоглу умыл нас, диванных экспертов.

Кстати, сейчас заканчивается голосования на лучшего тренера РПЛ в октябре. И я отдал голос именно за Ташуева. Как в Англии отдал бы за Постекоглу», – написал журналист Журавель.