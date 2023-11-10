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    Игнатов выделил топ-3 своих матча за «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за клуб.

    «100‑й матч за «Спартак»? Вроде не так давно дебютировал, но прошло уже столько времени. Рад, горд и счастлив, что сыграл столько матчей в таком великом клубе. Надеюсь, что буду приносить ещe больше пользы. В детстве всегда смотришь на игры первой команды, хочешь попасть. А когда попадаешь, этот тот же процесс, ты получаешь удовольствие, работаешь с ребятами каждый день.

    Стараемся выигрывать каждый матч, чтобы радовать болельщиков и зрителей. Цели ставим только побеждать.

    Топ‑3 моих матчей за клуб? «Наполи», «Рейнджерс» (первый матч) и финал Кубка России с «Динамо», – сказал игрок.

    • 23-летний Игнатов всю карьеру проводит в «Спартаке».
    • Он дебютировал в РПЛ в 2018 году.
    • У Игнатова в чемпионате России 68 матчей, 4 гола.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    10.11.2023 21:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 10 ноября, 23:06

      Безграмотные.

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