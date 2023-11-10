Игнатов выделил топ-3 своих матча за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал достижение отметки в 100 матчей за клуб.

«100‑й матч за «Спартак»? Вроде не так давно дебютировал, но прошло уже столько времени. Рад, горд и счастлив, что сыграл столько матчей в таком великом клубе. Надеюсь, что буду приносить ещe больше пользы. В детстве всегда смотришь на игры первой команды, хочешь попасть. А когда попадаешь, этот тот же процесс, ты получаешь удовольствие, работаешь с ребятами каждый день.

Стараемся выигрывать каждый матч, чтобы радовать болельщиков и зрителей. Цели ставим только побеждать.

Топ‑3 моих матчей за клуб? «Наполи», «Рейнджерс» (первый матч) и финал Кубка России с «Динамо», – сказал игрок.