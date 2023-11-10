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Зенитовец Сергеев оценил вероятность трансфера в «Спартак»

10 ноября 2023, 15:25
6

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что раньше посещал матчи «Спартака».

«Я ходил на матчи «Спартака», мне давал билеты Женя Макеев. Он из моего родного города Череповца, мы хорошо общаемся с ним и его родителями, они были администраторами в команде КФК и помогали нам. Когда я переехал в «Строгино», меня спросили, пойду ли на матч. Мы с ребятами пошли. Лично был за него, переживал, болел, было приятно, что наш череповецкий парень играет на уровне РПЛ, в «Спартаке». Болел ли я за «Спартак» когда-либо? Нет, конечно. Всегда болел за футбол.

Что буду делать, если меня позовут в «Спартак»? Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду. Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов», – сказал Сергеев, оставив процент вероятности на переход в московский клуб.

  • У Ивана 10 голов в сезоне.
  • Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».
  • 28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.

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Источник: ютуб-канал «СБГ Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Сергеев Иван
Комментарии (6)
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Цугундeр
1699619614
Длинно как-то )) Ну, да ладно. "Где баобабы вышли на склон Жил на поляне розовый слон. Может и был он, чуточку сер, Обувь носил он сотый размер. Умные тигры, глупый шакал, Двигались тише, если он спал. Был он снаружи чуть мешковат, Добрые уши, ласковый взгляд. Но наступили дни перемен, Хитрый охотник взял его в плен. И в зоопарке, пасмурным днем, Стал он обычным серым слоном. Звери смеются, шутят о нем: Ай да красавчик - серый, как дом! Слон улыбнулся, слон их простил, Но, почему-то Слон загрустил. Зря унываешь, нету беды, Я то, ведь знаю, розовый ты. Может случайно, где-то во сне, Ты прислонился к серой стене. Добрый мой слоник, ты извини, В жизни бывают серые дни. Скоро подарит солнце рассвет, Выкрасит Кожу В Розовый Цвет! "
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NewLife
1699624740
У кого еще не спрашивали о переходе в Спартак ? Есть поле для деятельности, начните с Роналду)) На самом деле, это мусорный материал - спам, информации ноль, но просмотры есть.
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