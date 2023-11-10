Зенитовец Сергеев оценил вероятность трансфера в «Спартак»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что раньше посещал матчи «Спартака».

«Я ходил на матчи «Спартака», мне давал билеты Женя Макеев. Он из моего родного города Череповца, мы хорошо общаемся с ним и его родителями, они были администраторами в команде КФК и помогали нам. Когда я переехал в «Строгино», меня спросили, пойду ли на матч. Мы с ребятами пошли. Лично был за него, переживал, болел, было приятно, что наш череповецкий парень играет на уровне РПЛ, в «Спартаке». Болел ли я за «Спартак» когда-либо? Нет, конечно. Всегда болел за футбол.

Что буду делать, если меня позовут в «Спартак»? Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду. Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов», – сказал Сергеев, оставив процент вероятности на переход в московский клуб.

У Ивана 10 голов в сезоне.

Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».

28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.

Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!