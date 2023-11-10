Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Зенитовец Сергеев оценил вероятность трансфера в «Спартак»

    Зенитовец Сергеев оценил вероятность трансфера в «Спартак»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что раньше посещал матчи «Спартака».

    «Я ходил на матчи «Спартака», мне давал билеты Женя Макеев. Он из моего родного города Череповца, мы хорошо общаемся с ним и его родителями, они были администраторами в команде КФК и помогали нам. Когда я переехал в «Строгино», меня спросили, пойду ли на матч. Мы с ребятами пошли. Лично был за него, переживал, болел, было приятно, что наш череповецкий парень играет на уровне РПЛ, в «Спартаке». Болел ли я за «Спартак» когда-либо? Нет, конечно. Всегда болел за футбол.

    Что буду делать, если меня позовут в «Спартак»? Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду. Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов», – сказал Сергеев, оставив процент вероятности на переход в московский клуб.

    • У Ивана 10 голов в сезоне.
    • Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».
    • 28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.

    Актриса фильмов для взрослых приходит в мир спорта: ее видео посмотрели более полумиллиарда раз, а теперь собеседует Губерниев

    Главный матч осени в РПЛ: не пропустите сражение за первое место и используйте бонус до 17000₽!

    Новости по теме
    Алдонин определил топ-4 лучших форвардов первого круга РПЛ
    Шалимов назвал основного нападающего сборной России на матч с Кубой 1
    В «Зените» определили лучшего игрока октября
    Источник: ютуб-канал «СБГ Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2023 15:25
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20638

      NewLife 10 ноября, 16:59

      У кого еще не спрашивали о переходе в Спартак ? Есть поле для деятельности, начните с Роналду))
      На самом деле, это мусорный материал - спам, информации ноль, но просмотры есть.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5427

      ПалкоВводецъ (returned) 10 ноября, 16:54

      Никогда не болел за сви ней, а болел за футбол! Сергеев смачно харкнул в свинарню. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 10:14

      Гы гы, конь, ****!!!. Ха-ха-ха.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      МАН. Ю > ПалкоВводецъ (returned) 12 ноября, 10:16

      Ты в себя, палку вводишь??? Ха-ха-ха.вот ты дебил, нашёл ник. А хотя, ****** вы там все!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 16:07

      Да и верно,к чему такие вопросы задавать) делать нечего,так вперёд листву убирать,труд и мозг на место вставит

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 10 ноября, 16:06

      Какой то женский ответ Ваня,как по Задорнову нет наверное да конечно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр 10 ноября, 15:33

      Длинно как-то )) Ну, да ладно.

      "Где баобабы вышли на склон
      Жил на поляне розовый слон.
      Может и был он, чуточку сер,
      Обувь носил он сотый размер.
      Умные тигры, глупый шакал,
      Двигались тише, если он спал.
      Был он снаружи чуть мешковат,
      Добрые уши, ласковый взгляд.
      Но наступили дни перемен,
      Хитрый охотник взял его в плен.
      И в зоопарке, пасмурным днем,
      Стал он обычным серым слоном.
      Звери смеются, шутят о нем:
      Ай да красавчик - серый, как дом!
      Слон улыбнулся, слон их простил,
      Но, почему-то Слон загрустил.
      Зря унываешь, нету беды,
      Я то, ведь знаю, розовый ты.
      Может случайно, где-то во сне,
      Ты прислонился к серой стене.
      Добрый мой слоник, ты извини,
      В жизни бывают серые дни.
      Скоро подарит солнце рассвет,
      Выкрасит Кожу В Розовый Цвет! "

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36568

      VVM1964 > Цугундeр 10 ноября, 17:26

      Пятница как-то незаметно наступила и серый цвет жизни окрасился розовыми всполохами... )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +891

      Цугундeр > VVM1964 11 ноября, 10:13

      Скорее бывший профессиональный праздник наклал отпечаток. А потом и нало"жил.(

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+