Зенитовец Сергеев оценил вероятность трансфера в «Спартак»

У кого еще не спрашивали о переходе в Спартак ? Есть поле для деятельности, начните с Роналду))
На самом деле, это мусорный материал - спам, информации ноль, но просмотры есть.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал, что раньше посещал матчи «Спартака».
«Я ходил на матчи «Спартака», мне давал билеты Женя Макеев. Он из моего родного города Череповца, мы хорошо общаемся с ним и его родителями, они были администраторами в команде КФК и помогали нам. Когда я переехал в «Строгино», меня спросили, пойду ли на матч. Мы с ребятами пошли. Лично был за него, переживал, болел, было приятно, что наш череповецкий парень играет на уровне РПЛ, в «Спартаке». Болел ли я за «Спартак» когда-либо? Нет, конечно. Всегда болел за футбол.
Что буду делать, если меня позовут в «Спартак»? Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет уже 30 лет. Не пойду. Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99 процентов», – сказал Сергеев, оставив процент вероятности на переход в московский клуб.
- У Ивана 10 голов в сезоне.
- Он пришел в «Зенит» в 2022 году из «Крыльев Советов».
- 28-летний Сергеев стоит 5 миллионов евро.
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