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    • Ловчев оценил выступления Захаряна и дал совет Алексею Миранчуку

    Ловчев оценил выступления Захаряна и дал совет Алексею Миранчуку

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Также он посоветовал хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку вернуться в РПЛ.

    «Арсен Захарян вчера сыграл в матче Лиги чемпионов за «Реал Сосьедад» 12 минут. Испанцы уверенно обыграли «Бенфику».

    Пока с Арсеном происходит то, о чем говорили многие перед этим трансфером. Арсен сидит на лавке, выходит на короткое время в чемпионате и в Лиге чемпионов – можно сказать, что проходит процесс адаптации, а можно – что теряет год карьеры. Кроме того, если вспомнить, что и в России этот чемпионат Захарян играл просто плохо, все логично и дело не только в адаптации.

    «Реал Сосьедад» сейчас приличная команда, видно, что конкуренция в атаке серьезная, и место свое надо вырывать – не уверен, что Арсен к этому готов.

    Каждый из уезжающих из РПЛ должен оценить свои силы, свой потенциал, и главный вопрос – буду ли я играть там? Не числиться, а именно играть.

    Пока получается – не только у него, но и ранее у Миранчука – по фразе «надо уезжать, а там разберемся». Ну вот – уехали. Миранчук сидит на лавке, Захарян сидит. Я тоже за то, чтобы они играли в топ-чемпионатах. Но именно играли.

    Миранчук в Италии не первый год. Поначалу все было неплохо, а потом сел на лавку. Можем ли мы сказать, что он вырос там как игрок? Мы видели, как Алексей сыграл в недавних матчах за сборную России – он ничем не выделялся на фоне остальных, на фоне сборной Кении.

    Захарян сидит, а не играет. И судя по тому, как он выглядел перед отъездом – в матчах РПЛ, все более чем справедливо.

    Чтобы поменять ситуацию, надо пахать и вырывать свое место в составе – и полагаю, что шанс у Арсена на это появится только в следующей предсезонной подготовке. А если играть не будет, можно потерять не только год, но и карьеру.

    Что касается Миранчука, очень жаль, что летом Алексей не сменил команду. Потому что, как идет – играть в «Аталанте» он не будет. В «Торино» в прошлом году все было более-менее, а сейчас наш парень – глубокий запасной. Надо играть, ему уже 28 лет, – конец карьеры уже близок. Если нет вариантов в Италии, надо играть в РПЛ, если зовут», – написал Ловчев.

    • Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» сыграл в 9 матчах.
    • Миранчук в этом сезоне принял участие в 4 встречах «Аталанты».

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    Источник: Телеграм-канал Ловчев Online

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    09.11.2023 16:09
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +10

      Владимир-Ершов-google 2 часа назад

      Ловчев единственный кто не утирает сопли ,а говорит как есть. Там люди зарабатывают,а у нас получают. Работать надо,потеть а не заниматся рукоблудством под одеялом. Хотя там тоже потеют наверное

      0
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      Рейтинг: +715

      cska1948 3 часа назад

      Кто, как не футбольные специалисты твердят нашим молодым футболистам, что при первой же возможности надо ехать играть в Европу? Кто, как не футбольные специалисты, им забивает голову тем, что в российском чемпионате они только деградируют? Вот и едут куда зовут. А то, что их, футболистов, с детства не приучили бороться за место в составе, так это вина тренеров. Читали, что говорит первый тренер Соболева? Не Саша виноват, что сидит на лавке, а Абаскаль. Не Саше надо перезагружать своё отношение к футболу, а тренеру Абаскалю. И после этого вы, футбольные спецы, ещё удивляетесь, почему наши футболисты проигрывают конкуренцию в Европе? Да на вашем месте надо удивляться тому, что ещё кто-то в Европе, хоть изредка, но приглашает наших футболистов

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      Рейтинг: +10

      Владимир-Ершов-google > cska1948 2 часа назад

      А саше 10 лет отроду и он не понимает что надо работать?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 17 часов назад

      Это о том что якобы надо чтобы российские игроки уходили в топ клубы Европы))) да куда им пусть идут в условные Бортмут Дженоа Мальорка Вердер, но не пойдут ведь там мало платят чем в рпл

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    • ...
      Рейтинг: +3783

      FRZZ 18 часов назад

      Ловчев говорит всё правильно. Избаловали в России игрочишек большими ничем неоправданными зарплатами, вот и результат

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      Рейтинг: +54

      2easy 18 часов назад

      Во-первых, Захарян 3 месяца в команде. Можно сказать на месяц он выпадал из-за болезни.
      Во-вторых, тренер правильно делает, что выпускает его на 20-30 минут, у него ещё проходит адаптация, ему надо привыкнуть к партнёрам и выучить полноценно язык. Вот когда Захарян полноценные сборы с командой пройдёт, тогда и будем говорить. А Старый недоумок Ловчев, сам не понимает, что говорит.

      1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > 2easy 17 часов назад

      Верно подметил,старый сектант и недоумок Ловчев

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      Рейтинг: +15078

      Skull_Boy 19 часов назад

      Какая адаптация прошло уже полгода и пора признать, что Захарян распиаренный мешок

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      Рейтинг: +5983

      neim 20 часов назад

      Евгений Серафимович, теперь это ещё Карпину расскажи с его советами !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 20 часов назад

      Одно и тоже..и старый сектант ветеран туда же..об этом и так всем все известно! Впрочем ловчев переобуваться умеет если что

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      Рейтинг: +2688

      Suvorov71 > TIMOTHY 17 часов назад

      вонь, ты то здесь зачем

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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 17 часов назад

      Сдрисни в тюбик Дзюбы!)

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