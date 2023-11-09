Ловчев оценил выступления Захаряна и дал совет Алексею Миранчуку

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о выступлениях российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Также он посоветовал хавбеку «Аталанты» Алексею Миранчуку вернуться в РПЛ.

«Арсен Захарян вчера сыграл в матче Лиги чемпионов за «Реал Сосьедад» 12 минут. Испанцы уверенно обыграли «Бенфику».

Пока с Арсеном происходит то, о чем говорили многие перед этим трансфером. Арсен сидит на лавке, выходит на короткое время в чемпионате и в Лиге чемпионов – можно сказать, что проходит процесс адаптации, а можно – что теряет год карьеры. Кроме того, если вспомнить, что и в России этот чемпионат Захарян играл просто плохо, все логично и дело не только в адаптации.

«Реал Сосьедад» сейчас приличная команда, видно, что конкуренция в атаке серьезная, и место свое надо вырывать – не уверен, что Арсен к этому готов.

Каждый из уезжающих из РПЛ должен оценить свои силы, свой потенциал, и главный вопрос – буду ли я играть там? Не числиться, а именно играть.

Пока получается – не только у него, но и ранее у Миранчука – по фразе «надо уезжать, а там разберемся». Ну вот – уехали. Миранчук сидит на лавке, Захарян сидит. Я тоже за то, чтобы они играли в топ-чемпионатах. Но именно играли.

Миранчук в Италии не первый год. Поначалу все было неплохо, а потом сел на лавку. Можем ли мы сказать, что он вырос там как игрок? Мы видели, как Алексей сыграл в недавних матчах за сборную России – он ничем не выделялся на фоне остальных, на фоне сборной Кении.

Захарян сидит, а не играет. И судя по тому, как он выглядел перед отъездом – в матчах РПЛ, все более чем справедливо.

Чтобы поменять ситуацию, надо пахать и вырывать свое место в составе – и полагаю, что шанс у Арсена на это появится только в следующей предсезонной подготовке. А если играть не будет, можно потерять не только год, но и карьеру.

Что касается Миранчука, очень жаль, что летом Алексей не сменил команду. Потому что, как идет – играть в «Аталанте» он не будет. В «Торино» в прошлом году все было более-менее, а сейчас наш парень – глубокий запасной. Надо играть, ему уже 28 лет, – конец карьеры уже близок. Если нет вариантов в Италии, надо играть в РПЛ, если зовут», – написал Ловчев.

Захарян после перехода в «Реал Сосьедад» сыграл в 9 матчах.

Миранчук в этом сезоне принял участие в 4 встречах «Аталанты».

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