Тренер «Зенита» рассказал о несостоявшемся уходе Клаудиньо

Интересная тема. Клаудиньо учат, как правильно играть, чтобы его не били. Это как? Поскорее от мяча избавляться? Тогда что это за вингер будет?
Вильям де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, заявил, что прошлым летом полузащитник Клаудиньо имел реальный вариант сменить команду.
– Клаудиньо мог уйти летом?
– Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту.
Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.
– Клаудиньо в последнее время много достается – его постоянно бьют то по ногам, то по лицу. Он сильно переживает из-за этого?
– Конечно, все это неприятно. Но мы постоянно с ним разговариваем на тему того, как нужно правильно играть, чтобы избегать подобных конфликтов и стычек.
Конечно, в лиге уже все знают, как играет Клаудиньо, насколько он техничен, как обращается с мячом. И соперники стараются встречать его жестче, чем обычно.
Ему неприятно, особенно когда не ставят чистый фол, не показывают карточку. Но это футбол, он должен быть готов ко всему.
– Как он воспринял уход Малкома? Они же с юных лет знакомы. Ему не стало в «Зените» грустнее?
– Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили.
Понятно, что Малком – это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение.
- Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
- Его статистика: 81 матч, 19 голов, 21 ассист.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
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