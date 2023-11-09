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  • Тренер «Зенита» рассказал о несостоявшемся уходе Клаудиньо

Тренер «Зенита» рассказал о несостоявшемся уходе Клаудиньо

9 ноября 2023, 09:55
11

Вильям де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, заявил, что прошлым летом полузащитник Клаудиньо имел реальный вариант сменить команду.

– Клаудиньо мог уйти летом?

– Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту.

Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.

– Клаудиньо в последнее время много достается – его постоянно бьют то по ногам, то по лицу. Он сильно переживает из-за этого?

– Конечно, все это неприятно. Но мы постоянно с ним разговариваем на тему того, как нужно правильно играть, чтобы избегать подобных конфликтов и стычек.

Конечно, в лиге уже все знают, как играет Клаудиньо, насколько он техничен, как обращается с мячом. И соперники стараются встречать его жестче, чем обычно.

Ему неприятно, особенно когда не ставят чистый фол, не показывают карточку. Но это футбол, он должен быть готов ко всему.

– Как он воспринял уход Малкома? Они же с юных лет знакомы. Ему не стало в «Зените» грустнее?

– Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили.

Понятно, что Малком – это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение.

  • Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
  • Его статистика: 81 матч, 19 голов, 21 ассист.
  • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Клаудиньо
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1699514708
Насильно здесь мы никого не держим. =================================== Во звездит)) а Вендела практически насильно вернули, это как? Он явно не хотел возвращаться.......а Клаву бьют, потому что он сам первый провокатор
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Давид59
1699515958
Интересная тема. Клаудиньо учат, как правильно играть, чтобы его не били. Это как? Поскорее от мяча избавляться? Тогда что это за вингер будет?
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