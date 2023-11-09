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    • Тренер «Зенита» рассказал о несостоявшемся уходе Клаудиньо

    Тренер «Зенита» рассказал о несостоявшемся уходе Клаудиньо

    Вильям де Оливейра, помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, заявил, что прошлым летом полузащитник Клаудиньо имел реальный вариант сменить команду.

    – Клаудиньо мог уйти летом?

    – Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту.

    Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.

    – Клаудиньо в последнее время много достается – его постоянно бьют то по ногам, то по лицу. Он сильно переживает из-за этого?

    – Конечно, все это неприятно. Но мы постоянно с ним разговариваем на тему того, как нужно правильно играть, чтобы избегать подобных конфликтов и стычек.

    Конечно, в лиге уже все знают, как играет Клаудиньо, насколько он техничен, как обращается с мячом. И соперники стараются встречать его жестче, чем обычно.

    Ему неприятно, особенно когда не ставят чистый фол, не показывают карточку. Но это футбол, он должен быть готов ко всему.

    – Как он воспринял уход Малкома? Они же с юных лет знакомы. Ему не стало в «Зените» грустнее?

    – Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили.

    Понятно, что Малком – это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение.

    • Клаудиньо в «Зените» с 2021 года.
    • Его статистика: 81 матч, 19 голов, 21 ассист.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2023 09:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7111

      Давид59 9 ноября, 10:45

      Интересная тема. Клаудиньо учат, как правильно играть, чтобы его не били. Это как? Поскорее от мяча избавляться? Тогда что это за вингер будет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Давид59 9 ноября, 11:16

      Там скорее вариант избегать стычек. То есть если стык был то чтобы без последствий+ не передерживать мяч. Клаудиньо всегда тянет игру и игроков на себя

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик 9 ноября, 10:25

      Насильно здесь мы никого не держим.
      ===================================
      Во звездит)) а Вендела практически насильно вернули, это как? Он явно не хотел возвращаться.......а Клаву бьют, потому что он сам первый провокатор

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      ...
      Рейтинг: +7111

      Давид59 > Красногвардейчик 9 ноября, 10:42

      Если считать, что Клаудиньо провоцирует тем, что у него никак иначе не отобрать мяч, то да он "провокатор"

      8
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      ...
      Рейтинг: +109

      WILDLING_HRUNDEL > Красногвардейчик 9 ноября, 10:48

      Читай внимательно! Условия которые устраивают всех..это на первом месте он сказал! У Вендела контракт если что...его что-то устроило,а клуб нет..тема закрыта...

      3
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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Красногвардейчик 9 ноября, 11:17

      А ну да . Если контракт есть то надо отпускать любого . Да пусть уходят да за бесплатно . Даже? Вы поэтому отпустили за бесплатно Карраскаля и Медину?? Они не хотела быть в ЦСКА и ЦСКА просто так за бесплатно их отпустил?

      2
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      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > Давид59 9 ноября, 12:04

      Он провоцирует не игрой( по сравнению с Венделом средненький) а постоянными аппеляциями к судьям и симуляции

      1
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      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > WILDLING_HRUNDEL 9 ноября, 12:05

      Конечно закрыта))) Заставили играть, и не захотели отпустить.....это и есть насильно

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      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > JIEGEHDA 9 ноября, 12:08

      Не за бесплатно.....но в вашем Зените прекрасно понимают, что весь Зенит держался на трёх игроках, Вендел, Малком , Барриос.....убери сейчас их, и Зенит=Урал

      0
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      Рейтинг: +8448

      BarStep > Красногвардейчик 23 часа назад

      == а Вендела практически насильно вернули, это как? == ЦСКА ведь не смог наСИЛЬНО вернуть Фернандеса, не ПРАВДА ли? Тогда скажи, в чем СИЛА, брат.. ))

      1
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      Рейтинг: +2569

      Красногвардейчик > BarStep 21 час назад

      Конечно ЦСКА не мог......просто поверили на слово иуде......а таким как раз и место продажным в Зените.....а сила к сожалению для всех сейчас в деньгах, но это не есть хорошо

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      Рейтинг: +1216

      JIEGEHDA > Красногвардейчик 18 часов назад

      Зенит держался на трёх игроках . Убери трёх . То всё зенит ноль. Ну так у каждой почти команды есть один или два игрока которые выполняют работу лидера. Уберут их будут покупать новых и тд. Так строятся клубы . У вас без Березуцких и Игнаши тоже оказалось что дыра полная несколько лет играли в середины таблицы метались. Щас уже получше нашли замены исправились. Так же и Зенит найдет замену тогда когда те будут уходить. Они ж не уходят во время сезона взял вещи . Трансфер заранее говорят и ищут сразу замену

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