Аршавин высказался о тезисе «спорт вне политики»

Андрей Аршавин порассуждал о влиянии политики на футбол.

– Все футбольные чиновники утверждают, что футбол должен быть вне политики. Ситуация показывает обратное?

– Конечно. Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, – пропитан политикой.

Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия.

– РФС в очередной раз поднимает тему возможного перехода в Азию. Недавно был Исполком, после которого сообщили, что будут проводиться консультации. Имеет ли это смысл?

– Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался.

– Почему?

– Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?

Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься.

Надо один раз сказать: «Вот так или никак!» Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер.

Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты – молодец».