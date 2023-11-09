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    Аршавин высказался о тезисе «спорт вне политики»

    Андрей Аршавин порассуждал о влиянии политики на футбол.

    – Все футбольные чиновники утверждают, что футбол должен быть вне политики. Ситуация показывает обратное?

    – Конечно. Сколько я живу и осознаю информацию, всегда говорили: «Спорт должен оставаться вне политики». Но сейчас весь спорт, не только футбол, – пропитан политикой.

    Потому что это большие деньги и вливания спонсоров. А это, как правило, американские, английские, немецкие компании. Они диктуют свои условия.

    – РФС в очередной раз поднимает тему возможного перехода в Азию. Недавно был Исполком, после которого сообщили, что будут проводиться консультации. Имеет ли это смысл?

    – Вообще не представляю, как играть в Азии. Я бы туда не стремился. Не знаю, может быть, это неправильно, но я бы не рыпался.

    – Почему?

    – Там с нами не будут играть, например, Австралия или Япония. И что? Будем выступать до четвертьфинала без флага и гимна? Потом скажут играть без майки и трусов. Что мы будем делать?

    Хотя я понимаю индивидуальные виды спорта, где спортсмены не могут заработать денег в том же чемпионате России. Им сложнее. Но тебя будут угнетать до тех пор, пока ты угнетаешься.

    Надо один раз сказать: «Вот так или никак!» Но, с другой стороны, мне англичане рассказывали историю про Маргарет Тэтчер.

    Англичане не поехали на Олимпиаду, а бегун с нейтральным флагом выиграл золото. И она ему сказала: «Я тебя презираю как премьер-министр, но как англичанка я за тебя болела. Ты – молодец».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.11.2023 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 9 ноября, 09:53

      Ну да..все очень сложно...думаю надо было раньше стучать кулаком по столу нашим ссыкливым чинушам...а сейчас непонятно как быть

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