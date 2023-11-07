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    • Нигматуллин отреагировал на дебютный вызов в сборную России

    Нигматуллин отреагировал на дебютный вызов в сборную России

    Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался по поводу своего приглашения в сборную России.

    • Его впервые вызвали в национальную команду в 32 года.
    • Россия 20 ноября примет Кубу.
    • Нигматуллин в этом сезоне пропустил 14 голов в 14 матчах.

    «У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня.

    Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», – заявил Нигматуллин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2023 20:34
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