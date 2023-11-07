Нигматуллин отреагировал на дебютный вызов в сборную России

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин высказался по поводу своего приглашения в сборную России.

Его впервые вызвали в национальную команду в 32 года.

Россия 20 ноября примет Кубу.

Нигматуллин в этом сезоне пропустил 14 голов в 14 матчах.

«У нас только недавно закончилась тренировка. Можно сказать, что ребята по команде только что сообщили об этом, поздравили меня.

Я очень рад, что получил первый вызов в сборную России. На сборе хочу доказать, что меня взяли не просто так, постараюсь показать и зарекомендовать себя», – заявил Нигматуллин.