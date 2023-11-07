4 игрока сборной Польши U17 устроили пьянку – их отстранили от участия в ЧМ

10 ноября в Индонезии начнется чемпионата мира среди юношей до 17 лет.

Перед стартом турнира сборная Польши лишилась четырех футболистов.

Оскар Томчик, Филип Розги, Ян Лабендзки и Филип Вольски напились в баре на Бали, за что их отстранили.

Тренерский штаб польских юниоров нашел пьяных игроков только под утро.

Пока неизвестно, разрешит ли ФИФА внести изменения в заявку сборной Польши. Если для них не сделают исключение, то поляки останутся с 17 футболистами в составе, трое из которых – вратари.