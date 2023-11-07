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    • 4 игрока сборной Польши U17 устроили пьянку – их отстранили от участия в ЧМ

    4 игрока сборной Польши U17 устроили пьянку – их отстранили от участия в ЧМ

    10 ноября в Индонезии начнется чемпионата мира среди юношей до 17 лет.

    Перед стартом турнира сборная Польши лишилась четырех футболистов.

    Оскар Томчик, Филип Розги, Ян Лабендзки и Филип Вольски напились в баре на Бали, за что их отстранили.

    Тренерский штаб польских юниоров нашел пьяных игроков только под утро.

    Пока неизвестно, разрешит ли ФИФА внести изменения в заявку сборной Польши. Если для них не сделают исключение, то поляки останутся с 17 футболистами в составе, трое из которых – вратари.

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    Источник: Nogomania

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    07.11.2023 12:12
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