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    42-летний Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

    Златан Ибрагимович может вновь вернуться в «Милан». На этот раз – на руководящую должность.

    Как пишет журналист Николо Скира, 42-летний швед находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве клуба. Он будет сотрудничать с главным тренером команды Стефано Пиоли.

    • Ибрагимович закончил футбольную карьеру в конце сезона.
    • Златан провел за клуб 163 матча: 93 гола, 35 ассистов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.11.2023 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16

      Исмо 7 ноября, 13:19

      Как минимум три раза Золотой мяч, его должен был быть!

      0
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      Рейтинг: +1234

      Cubinec1989 7 ноября, 11:47

      Златан вечен))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6511

      Питерский князь 7 ноября, 11:20

      Потолки в клубе будет подпирать.
      :)))

      0
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