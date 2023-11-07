42-летний Ибрагимович близок к возвращению в «Милан»

Златан Ибрагимович может вновь вернуться в «Милан». На этот раз – на руководящую должность.

Как пишет журналист Николо Скира, 42-летний швед находится в шаге от получения одной из должностей в руководстве клуба. Он будет сотрудничать с главным тренером команды Стефано Пиоли.

Ибрагимович закончил футбольную карьеру в конце сезона.

Златан провел за клуб 163 матча: 93 гола, 35 ассистов.

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