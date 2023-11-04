«Байер» Хаби Алонсо установил клубный рекорд по победам подряд

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Футбол Германия 22:30
Гамбург - Магдебург
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,00
«Байер» в 10-м туре Бундеслиги победил «Хоффенхайм» со счетом 3:2.
У леверкузенцев десять побед подряд. Это клубный рекорд.
- «Байер» не проигрывает в официальных матчах с мая.
- Впереди у команды еврокубковый выезд на матч с «Карабахом».
- «Байер» тренирует Хаби Алонсо.