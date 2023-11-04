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    • «Байер» Хаби Алонсо установил клубный рекорд по победам подряд

    «Байер» Хаби Алонсо установил клубный рекорд по победам подряд

    «Байер» в 10-м туре Бундеслиги победил «Хоффенхайм» со счетом 3:2.

    У леверкузенцев десять побед подряд. Это клубный рекорд.

    • «Байер» не проигрывает в официальных матчах с мая.
    • Впереди у команды еврокубковый выезд на матч с «Карабахом».
    • «Байер» тренирует Хаби Алонсо.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2023 20:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Cesser1 4 ноября, 21:26

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