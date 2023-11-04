Червиченко назвал условие, при котором «Локомотив» поиздевается над «Спартаком»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

«Бабич дисквалифицирован на игру с «Локомотивом». Если не будет играть Джикия, и Дуарте будет основным защитником, то «Локомотив» поиздевается над «Спартаком», – сказал Червиченко.