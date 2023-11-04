Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Червиченко назвал условие, при котором «Локомотив» поиздевается над «Спартаком»

    Червиченко назвал условие, при котором «Локомотив» поиздевается над «Спартаком»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».

    «Бабич дисквалифицирован на игру с «Локомотивом». Если не будет играть Джикия, и Дуарте будет основным защитником, то «Локомотив» поиздевается над «Спартаком», – сказал Червиченко.

    • «Локо» примет «Спартак» в воскресенье, 5 ноября.
    • Матч 14-го тура РПЛ начнется в 19:30 мск.
    • Джикия рискует пропустить дерби из-за травмы ребра.

    Новости по теме
    Ещенко рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Локомотивом» 2
    Орлов ответил, кто заслужил победу в дерби «Локомотив» – «Спартак» 4
    В Госдуме прокомментировали результат дерби «Локомотив» – «Спартак» 10
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2023 15:56
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +455

      Александр.Т. 5 ноября, 21:37

      Журналюга который спрашивал мнение этого человечка , бегом спрашивать почему Локомотив так и не поиздевался над Спартаком? В отсутствие Джикие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM 4 ноября, 18:21

      Червяк знатно издевается над разумом людей, ибо такую ахинею не каждый здравый ум вынесет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 17:36

      По мнению сектантов Зарема говоря о спаме,это она переживает,а Червиченко это вражина))) Ну детский сад штаны на лямках) рыжебелые)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1100

      FCSpartakM > TIMOTHY 4 ноября, 18:22

      Даже зарема в футболе понимает, чем этот боров, который даже матчи не смотрит будто, тупо пердит в воздух

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 17:22

      Сейчас только ленивые не надругаются над хряками. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 17:25

      Ну Палка в жопе всегда прав, как только палку меняют

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5147

      ПалкоВводецъ (returned) > Suvorov71 4 ноября, 17:30

      Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
      Рассчитывай силы свои.
      И, если сказать не умеешь хрю-хрю,
      Визжи, не стесняясь: И-иии!
      Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > ПалкоВводецъ (returned) 4 ноября, 17:48

      Что, опять палку меняют?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 4 ноября, 17:17

      Так над ними кто только и не издевается,и Акрон и Факел, Локомотив должен вообще порвать этих выскочек

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 4 ноября, 17:29

      Поживи. посмотри, может жизнь она совсем другая, как ты думаешь,хотя да, ты теперь питерский, по этому и вонь от тебя, ты когда в Ростов поедешь, в ванне с хлоркой часов 5 отлежись, не вози вонь в РОСТОВ

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 4 ноября, 17:33

      Так это тебя отмачивать надо) денег у Лукойла море,а игры нет у Спартака,тренер ни о чем,очки через не могу, дисциплины нет, Зарема рулит...на основании этого скромнее вам нужно быть, сидеть тихо и посапывать от стыда

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4576

      шахта Заполярная > TIMOTHY 4 ноября, 20:04

      Ты с таким натугом себе не порви

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 4 ноября, 17:16

      Вот, такие как Червь и начали наступать на Спартак, т.е. разваливать его, Червяк еще та вражина, вот представте сколько вреда принес этот хозяин, в стране говорят предатель и смертная казнь ему, в футболе можно только сказать Пёс пузатый, вот и весь ответ на его высказывания

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 4 ноября, 17:20

      А что он не так сказал? Игры как не было и нет,с дисциплиной бардак в клубе и давно,оттуда и удаления! Он озвучил что играть то некому и потому Локо вздует по доброму КБ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 4 ноября, 17:30

      поживем, а потом и увидим

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 4 ноября, 17:38

      Конечно увидели,и если Спартак будет играть хорошо,пусть и проиграет если даже,я тебе напишу по честному

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 4 ноября, 17:44

      Да делов том, что я не болела Спартака, я не люблю питерскую помойку, ведь за все время участия в ссср Зенит- настоящий Зенит, выиграл только один раз чемпионство и один раз был в призах, точно не скажу как будто бронза, а так прозибал в на грани вылета или вылетал

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 4 ноября, 17:48

      Так а зачем вспоминать то что было в прошлом веке,при царе горохе,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > TIMOTHY 4 ноября, 17:54

      Вот теперь понятно, что будет с питерской помойкой, когда хозяином станет какой нибудь дядя КОЛЯ, и помойка не станет ЧМО ( часть материального отдела) ПРОМКВАСА, ладно продолжай свою тему

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > Suvorov71 4 ноября, 19:33

      Есть у тебя чёткий план что делать? Как изменить ситуацию? Только реальный план и четкий!? Если нет то предлагаю нытье оставить ...если ничего не изменить то зачем все это, помойка,газквас,Лукойл магнит ,ВТБ и прочие фонбеты...все из одной бочки по сути

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19568

      paracetamol 4 ноября, 16:51

      А хрюшкам все равно, поиздеваются или нет, харчи (зарплату) дают, вот и хорошо!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+