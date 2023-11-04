Червиченко назвал условие, при котором «Локомотив» поиздевается над «Спартаком»

Журналюга который спрашивал мнение этого человечка , бегом спрашивать почему Локомотив так и не поиздевался над Спартаком? В отсутствие Джикие
Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом».
«Бабич дисквалифицирован на игру с «Локомотивом». Если не будет играть Джикия, и Дуарте будет основным защитником, то «Локомотив» поиздевается над «Спартаком», – сказал Червиченко.
- «Локо» примет «Спартак» в воскресенье, 5 ноября.
- Матч 14-го тура РПЛ начнется в 19:30 мск.
- Джикия рискует пропустить дерби из-за травмы ребра.