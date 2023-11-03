Объявлено решение по игре «Марселя» и «Лиона», сорванной из-за нападения болельщиков на автобус гостей

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Футбол Австралия 11:45
Мельбурн Сити - Сидней
Первый Тайм Тотал Больше 1,5
Кф 2,15
Матч 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» – «Лион» перенесен на 6 декабря.
Пока неизвестно, пройдет ли он на стадионе «Велодром» и смогут ли игру посетить болельщики
- Встреча была запланирована на 29 октября, но ее отменили, поскольку перед матчем автобус «Лиона» забросали камнями.
- В результате инцидента у главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо была повреждена кожа рядом с глазом, ему наложили швы.