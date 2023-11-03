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    • Объявлено решение по игре «Марселя» и «Лиона», сорванной из-за нападения болельщиков на автобус гостей

    Объявлено решение по игре «Марселя» и «Лиона», сорванной из-за нападения болельщиков на автобус гостей

    Матч 10-го тура чемпионата Франции «Марсель»«Лион» перенесен на 6 декабря.

    Пока неизвестно, пройдет ли он на стадионе «Велодром» и смогут ли игру посетить болельщики

    • Встреча была запланирована на 29 октября, но ее отменили, поскольку перед матчем автобус «Лиона» забросали камнями.
    • В результате инцидента у главного тренера «Лиона» Фабио Гроссо была повреждена кожа рядом с глазом, ему наложили швы.

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    Источник: RMC Sport

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    03.11.2023 09:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      1jdrr 3 ноября, 10:48

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