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    • В РФС сообщили о травме болельщика «Кубани», спровоцировавшего стычку на матче с «Черноморцем»

    В РФС сообщили о травме болельщика «Кубани», спровоцировавшего стычку на матче с «Черноморцем»

    Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях по итогам матча между «Кубанью» и «Черноморцем» (2:2) в Первой лиге.

    «На 46-й минуте матча «Кубань» – «Черноморец» состоялась стычка между активными болельщиками. Она была спровоцирована болельщиком «Кубани», который пробрался на сектор «Черноморца». Он еще и пострадал, получил ушиб мягких тканей лба.

    У «Черноморца» это рецидив. В игре с «Аланией» их болельщики отняли флаг у владикавказских болельщиков. «Кубань» за необеспечение безопасности оштрафована на 100 тысяч рублей, клуб предупрежден, что при повторении будут более строгие санкции. Также клуб оштрафован за поведение зрителей на 50 тысяч рублей. «Черноморец» – на 75 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

    • «Кубань» находится на 17-м месте в Первой лиге после 16 туров. У команды 13 очков.
    • «Черноморец» идет 15-м с 18 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.11.2023 16:11
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