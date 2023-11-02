Лапочкин назвал самого перспективного российского арбитра

Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин рассказал, какого российского арбитра считает самым перспективным.

– В прошлом сезоне в топ судей РПЛ ворвался Алексей Амелин. Кто для вас восходящая звезда лиги?

– В моем понимании безоговорочный фаворит – Рома Сафьян. Это молодой арбитр из Москвы.

Ему дали московское дерби на вторую или третью игру в РПЛ. Да, там были вмешательства ВАР, но в сложных эпизодах.

У Сафьяна спокойная манера судейства, он сам играл в футбол на профессиональном уровне, все прекрасно понимает.

Кто-то сравнивает его с Алексеем Николаевым – может быть, чем-то и похожи. Но для меня он идет своей дорогой. Мне кажется, он достигнет больших высот.

Хочется, чтобы он хоть на чуть-чуть приблизился к карьере Сергея Карасева. Тоже москвича.