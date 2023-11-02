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    • Лапочкин назвал самого перспективного российского арбитра

    Лапочкин назвал самого перспективного российского арбитра

    Бывший судья РПЛ Сергей Лапочкин рассказал, какого российского арбитра считает самым перспективным.

    – В прошлом сезоне в топ судей РПЛ ворвался Алексей Амелин. Кто для вас восходящая звезда лиги?

    – В моем понимании безоговорочный фаворит – Рома Сафьян. Это молодой арбитр из Москвы.

    Ему дали московское дерби на вторую или третью игру в РПЛ. Да, там были вмешательства ВАР, но в сложных эпизодах.

    У Сафьяна спокойная манера судейства, он сам играл в футбол на профессиональном уровне, все прекрасно понимает.

    Кто-то сравнивает его с Алексеем Николаевым – может быть, чем-то и похожи. Но для меня он идет своей дорогой. Мне кажется, он достигнет больших высот.

    Хочется, чтобы он хоть на чуть-чуть приблизился к карьере Сергея Карасева. Тоже москвича.

    • Сафьяну сейчас 32 года.
    • Он дебютировал в РПЛ в апреле.

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    Источник: Sports.ru

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    02.11.2023 11:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1951

      rac531 2 ноября, 14:46

      Проходимец лоббирует Сафьяна?
      Социально близкий парниша?

      PS
      ЛАПОЧКИН ОТСТРАНЕН УЕФА НА ДЕЯТЬ ЛЕТ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ)))

      0
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      Рейтинг: +294

      ц > rac531 2 ноября, 16:46

      ДА...судейство у нас ещё то.

      1
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