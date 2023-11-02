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    Зарема пожалела 19-летнего футболиста «Спартака»

    Зарема Салихова недовольна развитием карьеры нападающего «Спартака» Павла Мелешина.

    Супруга Леонида Федуна считает, что 19-летнего футболиста нужно отпустить в аренду.

    «Уже три трансферных окна прошло у «Лукойла», а спортивный директор до сих пор не придумал, куда отдать в аренду Мелeшина.

    Жаль парня, ему важна игровая практика. Попади игрок к Осинькину, то давно бы участвовал в гонке бомбардиров», – сказала Зарема.

    • Мелешин – воспитанник «Спартака».
    • В этом сезоне форвард забил 1 гол в 7 матчах (317 минут).

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    Источник: Metaratings

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    02.11.2023 08:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +103008

      zigbert 2 ноября, 14:16

      Игрового времени у него конечно мало но то что ему отводится, Мелешин должен использовать показав свои лучшие качества. Но смотрите как он играет при выходе один на один с вратарем. Никакой изобретательности и футбольной хитрости, бьет прямо во вратаря. Никакого прогресса в его игре пока не видно. Боюсь ошибиться но вряд ли поможет и аренда.

      1
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 2 ноября, 12:49

      Полностью согласен, о чем уже и писал не раз - НА ДАННЫЙ момент Мелешин СОВСЕМ не уровень Спартака и даже на замену, вырастет из него что-либо путевое ? - не знаю, но шанс дать надо, В АРЕНДУ !!!

      2
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      Рейтинг: +1682

      SLADE2019 2 ноября, 11:54

      Здесь с Заремой можно согласиться. Аренда парню может и пойдет на пользу. А на сегодня его и близко к команде пускать нельзя.
      Просто возникнет вопрос, а кого вместо Мелешина использовать в ближайшей к основе обойме?

      3
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь 2 ноября, 11:28

      Чего жалеть его, взяла бы, да и утешила.
      :)))

      3
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY 2 ноября, 09:58

      А кричат федунизм испарился из Спартака) Вот кто ответит мне кто такая Зарема в Спартаке была? И сейчас зачем ее тут мнение!?) видимо влияет она на умы в штабе спама! Или как понять

      2
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > TIMOTHY 2 ноября, 10:04

      Она переживает за Спартак.
      Вот что ты тут делаешь большой вопрос ?

      3
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      Рейтинг: +36368

      VVM1964 > TIMOTHY 2 ноября, 12:47

      Что-то про Червиченко ты ничего не сказал - видимо всё устраивает !!! (((

      2
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      Рейтинг: +31805

      JTherry > VVM1964 2 ноября, 15:56

      Червяк же свой, ростовский, а своё говно, как известно, не пахнет, тем более, если оно зловония свои не на Ростов распространяет, а на Спартак...

      2
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      Рейтинг: +3636

      alefreddy 2 ноября, 09:55

      Милешин пока себя никак не проявил на поле да и остальные не напрягаются оборона вовсе жуть

      3
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      Рейтинг: +349

      TIMOTHY > alefreddy 2 ноября, 10:01

      Во всех командах не всегда футболисты отдаются на поле до конца!вот играл Дани за Зенит,так он бился так как будто он питерский самый настоящий!

      0
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З 2 ноября, 09:52

      Жалко не жалко , но такие как Милёшин , Маслов , Классен , Мозес , да и Мартинс вообще не должны быть в Спартаке.
      Одни уже закончили играть , а у других настолько уровень низок , что поражаешься их присутствию в команде.
      Главное НЕДОРАЗУМЕНИЕ это тренер !!!

      4
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      Рейтинг: +6510

      Питерский князь > Алексей З 2 ноября, 11:31

      Вы в савокупности, все, одно большое недоразумение!
      Один за всех и вме за одного. Сплошнякой клиника!
      :)))

      2
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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > Питерский князь 2 ноября, 13:22

      Главное , чтобы у тебя Животного всё было хорошо , а мы уж как-нибудь.

      0
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      Рейтинг: +31805

      JTherry 2 ноября, 09:52

      по большому счету, из Спартака в аренду можно многих сослать, играют и отдаются на поле не все и не всегда, хотя могли бы, мастерства хватает... Мелешину не хватает хладнокровия при выходах один на один с вратарем, постоянно лупит во вратаря, когда мяч проще перебросить через него, не окреп еще и физически, а дивидендов раздавалось много, благодаря его отцу...

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      Рейтинг: +17241

      Алексей З > JTherry 2 ноября, 09:55

      А я вообще ничего у него позитивного и перспективного не вижу, от слова совсем. Дриблинга нет , паса нет , резкости нет , открываться не может.
      Каждый его выход только в этом убеждает. Не пойдёт в аренду , просто расторгнуть и отпустить на все четыре стороны.

      3
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      Рейтинг: +22429

      Cleaner 2 ноября, 09:49

      Добрейшей души Зарема. А на нее все наговаривают и наговаривают...)

      3
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      Рейтинг: +19568

      paracetamol 2 ноября, 09:37

      Пожалел волк овцу, или Зарема своего раба...

      3
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