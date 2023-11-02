Зарема пожалела 19-летнего футболиста «Спартака»

Зарема Салихова недовольна развитием карьеры нападающего «Спартака» Павла Мелешина.
Супруга Леонида Федуна считает, что 19-летнего футболиста нужно отпустить в аренду.
«Уже три трансферных окна прошло у «Лукойла», а спортивный директор до сих пор не придумал, куда отдать в аренду Мелeшина.
Жаль парня, ему важна игровая практика. Попади игрок к Осинькину, то давно бы участвовал в гонке бомбардиров», – сказала Зарема.
- Мелешин – воспитанник «Спартака».
- В этом сезоне форвард забил 1 гол в 7 матчах (317 минут).
Источник: Metaratings