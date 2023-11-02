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Зарема пожалела 19-летнего футболиста «Спартака»

2 ноября 2023, 08:57
8

Зарема Салихова недовольна развитием карьеры нападающего «Спартака» Павла Мелешина.

Супруга Леонида Федуна считает, что 19-летнего футболиста нужно отпустить в аренду.

«Уже три трансферных окна прошло у «Лукойла», а спортивный директор до сих пор не придумал, куда отдать в аренду Мелeшина.

Жаль парня, ему важна игровая практика. Попади игрок к Осинькину, то давно бы участвовал в гонке бомбардиров», – сказала Зарема.

  • Мелешин – воспитанник «Спартака».
  • В этом сезоне форвард забил 1 гол в 7 матчах (317 минут).

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Мелешин Павел Салихова Зарема
Комментарии (8)
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paracetamol
1698907076
Пожалел волк овцу, или Зарема своего раба...
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JTherry
1698907926
по большому счету, из Спартака в аренду можно многих сослать, играют и отдаются на поле не все и не всегда, хотя могли бы, мастерства хватает... Мелешину не хватает хладнокровия при выходах один на один с вратарем, постоянно лупит во вратаря, когда мяч проще перебросить через него, не окреп еще и физически, а дивидендов раздавалось много, благодаря его отцу...
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alefreddy
1698908110
Милешин пока себя никак не проявил на поле да и остальные не напрягаются оборона вовсе жуть
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SLADE2019
1698915241
Здесь с Заремой можно согласиться. Аренда парню может и пойдет на пользу. А на сегодня его и близко к команде пускать нельзя. Просто возникнет вопрос, а кого вместо Мелешина использовать в ближайшей к основе обойме?
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VVM1964
1698918595
Полностью согласен, о чем уже и писал не раз - НА ДАННЫЙ момент Мелешин СОВСЕМ не уровень Спартака и даже на замену, вырастет из него что-либо путевое ? - не знаю, но шанс дать надо, В АРЕНДУ !!!
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zigbert
1698923773
Игрового времени у него конечно мало но то что ему отводится, Мелешин должен использовать показав свои лучшие качества. Но смотрите как он играет при выходе один на один с вратарем. Никакой изобретательности и футбольной хитрости, бьет прямо во вратаря. Никакого прогресса в его игре пока не видно. Боюсь ошибиться но вряд ли поможет и аренда.
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