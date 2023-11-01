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    • Романцев объяснил природу призывов уволить Карпина из сборной России

    Романцев объяснил природу призывов уволить Карпина из сборной России

    Бывший тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал призывы уволить главного тренера команды Валерия Карпина.

    • Карпин совмещает пост с работой в «Ростове».
    • Сборная России проводит только товарищеские матчи.
    • Команда отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

    «После матча сборной России с Кенией больше всего удивила реакция на результат: ничью назвали позором, призвав Карпина уйти в отставку. Откуда столько злобы? Или в футболе всегда так – от любви до ненависти один шаг? Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь – это чисто футбольная поговорка. Сколько раз сам в этом убеждался, оказываясь в подобных ситуациях! Когда после победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме. Что ж, таковы особенности тренерской профессии.

    Вспомните, как после поражения в финале европейского первенства сборной СССР от Испании был отправлен в отставку – да еще с партийным выговором – Константин Иванович Бесков. И хотя партийные начальники уже в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется. Вот почему я всегда говорю тем своим ребятам, кто выбрал ее: будьте готовы ко всему и умейте держать удар.

    Вот вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией – хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!» Мне вспоминается, как иногда после побед «Спартака» мудрый Николай Петрович Старостин в шутку говорил мне: «Эх, Олег, сколько же ты сегодня себе врагов нажил. Ну, ничего, привыкай. И запомни – сильных не любят только слабые!» – сказал Романцев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2023 13:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +637

      Цугундeр 1 ноября, 14:15

      Пафосно ,но как же верно.. "– сильных не любят только слабые!»

      4
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      Рейтинг: +2684

      Suvorov71 > Цугундeр 1 ноября, 16:45

      Гундер, какой же ты умный...........

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