Романцев объяснил природу призывов уволить Карпина из сборной России

Бывший тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал призывы уволить главного тренера команды Валерия Карпина.

Карпин совмещает пост с работой в «Ростове».

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

Команда отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

«После матча сборной России с Кенией больше всего удивила реакция на результат: ничью назвали позором, призвав Карпина уйти в отставку. Откуда столько злобы? Или в футболе всегда так – от любви до ненависти один шаг? Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь – это чисто футбольная поговорка. Сколько раз сам в этом убеждался, оказываясь в подобных ситуациях! Когда после победы тебя готовы носить на руках, а уже завтра, после осечки, предают анафеме. Что ж, таковы особенности тренерской профессии.

Вспомните, как после поражения в финале европейского первенства сборной СССР от Испании был отправлен в отставку – да еще с партийным выговором – Константин Иванович Бесков. И хотя партийные начальники уже в прошлом, отношение к людям моей профессии, увы, не меняется. Вот почему я всегда говорю тем своим ребятам, кто выбрал ее: будьте готовы ко всему и умейте держать удар.

Вот вы удивляетесь озлобленности, которую вызвала ничья с Кенией – хотя все знали, что это рабочий эксперимент. А я, к сожалению, этому не удивился, поскольку знаю: есть людишки, которые сидят в засаде и ждут любого повода, чтобы выплеснуть накопившуюся желчь. Отсюда и призывы: «Долой Карпина!» Мне вспоминается, как иногда после побед «Спартака» мудрый Николай Петрович Старостин в шутку говорил мне: «Эх, Олег, сколько же ты сегодня себе врагов нажил. Ну, ничего, привыкай. И запомни – сильных не любят только слабые!» – сказал Романцев.