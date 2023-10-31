Футболист «Оренбурга»: «Мне хватает на жизнь одной тысячи евро в месяц»

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, сколько тратит денег.

«Понятно, что в Москве все гораздо дороже. В Оренбурге, учитывая, что я живу один, что кормят нас в клубе и также оплачивают жилье, мне нужно около тысячи евро.

В основном все уходит на рестораны, могу что-то купить на рынке. Если хочу взять что-то дорогое, то нужно больше тысячи, конечно.

Что делаю с оставшейся суммой? Откладываю. Плюс у меня две сестры, у одной из них трое детей, так что помогаю им. Покупаю что-то своей девушке, друзьям», – заявил Башич.