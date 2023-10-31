Австралия приняла решение о заявке на проведение ЧМ-2034

Австралия не будет подавать заявку на проведение чемпионата мира 2034 года. Футбольная федерация страны намерена сосредоточиться на борьбе за проведение женского Кубка Азии-2026 и мужского клубного ЧМ-2029.

«Мы изучили возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу и, приняв во внимание все факторы, пришли к выводу не делать этого в отношении соревнований 2034 года», – говорится в заявлении Футбольной федерации Австралии.