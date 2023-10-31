Бальбуэна сравнил Шунина и Яшина

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, что знает о бывшем голкипере бело-голубых Льве Яшине.

«Что я знаю о Льве Яшине? Это самый важный игрок для нас, легенда «Динамо». Мы рады отдать Яшину эту победу над «Уралом», все ради него.

Легенда нынешнего «Динамо»? Шунин – он сыграл множество матчей за «Динамо». Антон такая же легенда, как и Яшин, – сказал Бальбуэна.