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  • Губерниев прокомментировал высказывание Черчесова о тиграх и болонках

Губерниев прокомментировал высказывание Черчесова о тиграх и болонках

31 октября 2023, 08:39
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Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российский тренер Станислав Черчесов сознательно занимался эпатажем, когда комментировал ситуацию вокруг игрового времени капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Станислав Саламович же тоже эпатирует! Он прекрасно знает, чем его слово отдает. Черчесов отдает себе отчет, в этом и прелесть. Потому что одно дело брякнуть не раздумывая. Я тоже могу брякнуть, но думаю долю секунды. Каждый мой перл и слово – история продуманная. А у Черчесова она по‑тренерски и вдумчиво продуманная. Он прекрасно знал, что говорил. Ему было нужно, чтобы был выхлоп от интервью. Черчесов не скрывал, что ему нужно получить кураж, заявить о себе и взбаламутить футбольную общественность. Я благодарен ему за это, мне с ним интересно, – сказал Губерниев.

Ранее бывший главный тренер сборной России прокомментировал ситуацию вокруг игрового времени защитника красно-белых следующим образом: «Один великий тренер мне сказал: «Станислав, с тобой разговаривать невозможно, ты какой‑то колючий все время». Я ответил: «Вы хотите, когда ставите в ворота, чтобы я был тигром, а рядом с вами ласковой кошкой?» Ты или тигр, или ласковая кошка. Когда игрок с определенным характером «колючий», надо воспринимать его таким, какой он есть. На поле должны играть не болонки, а спортсмены, которые приносят результат».

  • Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года.
  • В сезоне‑2023/2024 защитник принял участие в девяти матчах команды во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
  • В РПЛ последние пять матчей защитник провел на скамейке запасных.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Черчесов Станислав Губерниев Дмитрий
Комментарии (2)
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Plyash
1698738264
Подначить,раскачать,раскрыть любого своего визави Губерниев великий мастер,этого у него не отнять. И это радует,несмотря на множественные недостатки своего словоблудия,остановить Диму трудно.Впрочем,как и самого Черчесова. Удивительно,но полевой командир простил Губерниеву слово "врёте". Или не заметил?
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DOCTOR PENALTY
1698739226
Зависть Губера сжирает, не может скрыть этого. *****!
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