«Золотой мяч»-2023: пятерка лучших по итогам голосования

France Football назвал топ-5 игроков, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места с 5-го по 1-е.
Кто попал в третью десятку номинантов, можно посмотреть здесь, номинантов с 20-го по 16-е место – здесь, с 15-го по 11-е – здесь, с 10-го по 6-е – здесь.
- 5. Родри («Манчестер Сити», Испания)
- 4. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия)
- 3. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)
- 2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», Норвегия)
- 1. Лионель Месси («Интер Майами», Аргентина)
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Источник: France Football