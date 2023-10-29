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    • Директор «Факела» и зять Смородской назвал «Спартак» бесхарактерной командой

    Директор «Факела» и зять Смородской назвал «Спартак» бесхарактерной командой

    Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов, зять Ольги Смородской, поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0).

    • «Спартак» пропустил дважды во 2-м тайме.
    • Спартаковцы после матча жаловались на поле.
    • У них 4 выездных поражения в РПЛ подряд.

    – Ваш комментарий по матчу – насколько победа заслуженная?

    – На что процентов заслуженна. В обоих таймах мы доминировали.

    – Поле?

    – Тяжелое – да, нет вопросов. Но оно одинаково для обеих команд. И если мы это поле перепахали и победу заслужили, то «Спартак» даже на очко не наиграл.

    – Но «Спартак» команда техничная, ажурная и кружевная и именно ей в минус такой газон.

    – Мне все равно. Если ты хочешь побеждать в каждом матче, ты должен подстраиваться под ситуацию. И тем более – если ты «Спартак» с многомиллионным бюджетом, если ты бьешься за чемпионство. Тебе без разницы должно быть, на каком поле ты играешь.

    – Удивил «Спартак»?

    – Очень удивил. Как мне показалось, это была бесхарактерная команда. Мне тяжело за них говорить о причинах, могу только сказать о своих впечатлениях от поля. Это бесхарактерная история от многих, больше – от иностранцев. Когда смотришь рядом с полем, это заметно – как будто без разницы… Медина бежит по флангу, делает прострел в никуда, ну и как бы все равно. Ок – ну ок. И Гильермо Абаскаль в этот момент хлопает игроку. По мне, это смешно.

    – Нет ощущения, что «Спартак» вышел, увидел, и не стал убиваться – это не наш день?

    – Если они так подумали, точно никогда в жизни не будут чемпионами.

    – Вас удивляет тон в медиа по этому матчу – разговор свелся практически только к качеству поля?

    – Это один матч на тяжелом поле. Но у нас в лиге достаточно случаев, когда на других стадионах поля были хуже – и там играли не один матч, а продолжительное время. И таких разговоров я не слышал.

    – Ваша команда вас удивила?

    – Когда перед матчем сказал вам, что будем играть на победу, понимал, что мы к ней готовы. Скажу так: после игры в Оренбурге мы по психологии вышли на чуть другой уровень. Это очень важная тема – прошла история, что мы наслаждаемся одной победой и смакуем ее долго. Нет, мы хотим побеждать часто. Это связано и с приходом Сергея Ташуева, и с работой руководства клуба. Ведем беседы о том, что нельзя быть довольным только отдельной победой, удовольствие в том, что ты побеждаешь регулярно, когда ты в первой десятке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +327

      bomilazdeshnii 1 час назад

      Правильно сказал. "Кружева" есть, толку нет. Вместе с кружевами, должен быть и "брезент".

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