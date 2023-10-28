Агент Джикии прокомментировал травму защитника «Спартака»

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость, что у игрока диагностирован перелом ребра.
По другой версии, 29-летний защитник избежал перелома и вернется в строй через две-три недели.
«Есть официальные источники, которые должны и обязаны прокомментировать существующую картину. Мои комментарии здесь неуместны.
Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники, близкие к клубу.
То, что у футболиста травма – это так. То, что он не тренировался несколько дней – это так. Характер, сроки, что за травма – обращайтесь только в клуб», – сказал агент.
- Джикия не играет в РПЛ со 2 сентября.
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- Футболист в «Спартаке» с января 2017 года.
Источник: Sport24