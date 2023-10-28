Агент Джикии прокомментировал травму защитника «Спартака»

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость, что у игрока диагностирован перелом ребра.

По другой версии, 29-летний защитник избежал перелома и вернется в строй через две-три недели.

«Есть официальные источники, которые должны и обязаны прокомментировать существующую картину. Мои комментарии здесь неуместны.

Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники, близкие к клубу.

То, что у футболиста травма – это так. То, что он не тренировался несколько дней – это так. Характер, сроки, что за травма – обращайтесь только в клуб», – сказал агент.