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    • Агент Джикии прокомментировал травму защитника «Спартака»

    Агент Джикии прокомментировал травму защитника «Спартака»

    Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, отреагировал на новость, что у игрока диагностирован перелом ребра.

    По другой версии, 29-летний защитник избежал перелома и вернется в строй через две-три недели.

    «Есть официальные источники, которые должны и обязаны прокомментировать существующую картину. Мои комментарии здесь неуместны.

    Мне сложно подтверждать информацию о сломанном ребре. Не знаю, откуда такие источники, близкие к клубу.

    То, что у футболиста травма – это так. То, что он не тренировался несколько дней – это так. Характер, сроки, что за травма – обращайтесь только в клуб», – сказал агент.

    • Джикия не играет в РПЛ со 2 сентября.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • Футболист в «Спартаке» с января 2017 года.

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    Источник: Sport24

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