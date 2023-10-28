Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил больше всех в РПЛ

Зенитовский функционер Андрей Аршавин прокомментировал игру «Ростова» в обороне. В сезоне РПЛ у команды 24 пропущенных гола – больше всех.

«Ростов» пропустил 24 мяча? Потому что там оборона «Зенита‑2» (смеeтся). Евгений Чернов, Илья Вахания, Данила Прохин и так далее. Без Максима Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась вся четвeрка. Так тренеры не делают», – сказал Аршавин.