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    • Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил больше всех в РПЛ

    Аршавин объяснил, почему «Ростов» пропустил больше всех в РПЛ

    Зенитовский функционер Андрей Аршавин прокомментировал игру «Ростова» в обороне. В сезоне РПЛ у команды 24 пропущенных гола – больше всех.

    «Ростов» пропустил 24 мяча? Потому что там оборона «Зенита‑2» (смеeтся). Евгений Чернов, Илья Вахания, Данила Прохин и так далее. Без Максима Осипенко там вообще ничего не склеить. В одной игре, по‑моему, менялась вся четвeрка. Так тренеры не делают», – сказал Аршавин.

    • «Ростов» занимает 11-е место в РПЛ.
    • В 16:30 мск команда начнет матч 13-го тура против «Локомотива».
    • В прошлом сезоне «Ростов» финишировал в РПЛ 3-м.

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    Источник: «Матч ТВ»

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