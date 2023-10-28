АПЛ. Лидирующий «Тоттенхэм» победил в выездном дерби «Пэлас» (2:1)

«Тоттенхэм» в 10-м туре АПЛ переиграл на выезде «Кристал Пэлас». У гостей забил Хын-Мин Сон.

«Тоттенхэм» лидирует с пятиочковым отрывом, но преследователи проведут свои матчи в выходные. «Пэлас» остался 11-м.

У «Кристал Пэлас» в последних семи матчах одна победа. «Тоттенхэм» идет в сезоне АПЛ без поражений.

Англия. АПЛ. 10-й тур

Кристал Пэлас – Тоттенхэм – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Уорд, 53 (в свои ворота); 0:2 – Сон, 66; 1:2 – Айю, 90+4.

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