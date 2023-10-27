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  • Корнеев оценил возможность отъезда Джикии в зарубежный чемпионат

Корнеев оценил возможность отъезда Джикии в зарубежный чемпионат

27 октября 2023, 11:41
5

Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией, у которого заканчивается контракт с клубом в конце нынешнего сезона.

«Если посмотреть со стороны, то будущее Джикии в «Спартаке» очень туманное. С игроком нет должного общения, ситуация поставлена на самотек. Это не очень правильно. Учитывая статус футболиста, с ним нужно играть с открытыми картами, делая его частью команды.

Но этого не происходит, и он сам по себе еще не в оптимальном состоянии и игровой форме. Не думаю, что Джикия останется. Абаскаль уже давно кричит своими решениями, что он не нужен. Одно из них – приобретение Бабича.

Что касается отъезда Джикии в зарубежный чемпионат, то это звучит на уровне фантастики на данный момент! Кузяев уезжал на пике формы, а Джикия почти не играет», – сказал Корнеев.

  • В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.
  • В пяти последних турах РПЛ защитник оставался в запасе и не выходил на поле.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (5)
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Эном айс
1698401634
В Марсель, в Марсель ,в Марсель... эври бади..) К Жиго .. за восемь евроцентов. Шучу.( Жоре удачи. с ув.
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1derrt
1698401675
Заработок на Спортивных Событиях!! Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды) Поставили - Выиграли Высокие Кф!! В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку) Пишите; marcoinfo@internet.ru
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Taps
1698401984
Уедет на родину и станет Президентом.
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sined1951
1698405361
А зачем ему куда-то ехать? Он и в России клуб найдет.
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