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    • Корнеев оценил возможность отъезда Джикии в зарубежный чемпионат

    Корнеев оценил возможность отъезда Джикии в зарубежный чемпионат

    Бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией, у которого заканчивается контракт с клубом в конце нынешнего сезона.

    «Если посмотреть со стороны, то будущее Джикии в «Спартаке» очень туманное. С игроком нет должного общения, ситуация поставлена на самотек. Это не очень правильно. Учитывая статус футболиста, с ним нужно играть с открытыми картами, делая его частью команды.

    Но этого не происходит, и он сам по себе еще не в оптимальном состоянии и игровой форме. Не думаю, что Джикия останется. Абаскаль уже давно кричит своими решениями, что он не нужен. Одно из них – приобретение Бабича.

    Что касается отъезда Джикии в зарубежный чемпионат, то это звучит на уровне фантастики на данный момент! Кузяев уезжал на пике формы, а Джикия почти не играет», – сказал Корнеев.

    • В нынешнем сезоне Джикия сыграл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями.
    • В пяти последних турах РПЛ защитник оставался в запасе и не выходил на поле.

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    Источник: Metaratings.ru

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    27.10.2023 11:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +970

      sined1951 13 часов назад

      А зачем ему куда-то ехать? Он и в России клуб найдет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1680

      Taps 14 часов назад

      Уедет на родину и станет Президентом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      1derrt 14 часов назад

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      0
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      Рейтинг: +5994

      Эном айс 14 часов назад

      В Марсель, в Марсель ,в Марсель... эври бади..)
      К Жиго .. за восемь евроцентов.
      Шучу.(
      Жоре удачи. с ув.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +833

      The only one 15 часов назад

      И где тут оценка возможности выезда?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 15 часов назад

      Как же надoели "доброжелатели ", которые только в Спартаке что-тo oтыскивают.
      Пoсмoтрите на Динамo и Тюкавина, разве не тоже самое , а в зените Ренан , за которым вся Европа гонялась ? У многих клубов есть проблемы.
      Капитан ?
      А что это пожизненное звание и можно не фига не делать и получать новый контракт ?

      2
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      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК > Алексей З 14 часов назад

      Да пусть воняют на Спартак.Только лучше Спартак станет.
      Тюкавин реально последние 5 матчей очень слаб ! И никакое мастерство не должно гарантировать место в основе.

      0
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      ...
      Рейтинг: +426

      Александр.Т. > Алексей З 10 часов назад

      Согласен

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