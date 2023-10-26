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    • «Ограбление по-воронежски»: «Факел» в криминальном стиле анонсировал матч со «Спартаком»

    «Ограбление по-воронежски»: «Факел» в криминальном стиле анонсировал матч со «Спартаком»

    «Факел» опубликовал промо-ролик, приуроченный к игре 13-го тура чемпионата России против «Спартака».

    Свое видео в формате трейлера к криминальному фильму клуб назвал «Ограбление по-воронежски».

    Футболисты обсуждают, как будут грабить «транспорт из Москвы, который везет три очка».

    • «Факел» примет «Спартак» в субботу, 28 октября.
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.
    • Воронежцы идут на 13-м месте в таблице РПЛ, столичная команда занимает 4-ю строчку.

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    Источник: ютуб-канал «Факела»

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    26.10.2023 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19490

      paracetamol 27 октября, 01:24

      Давить свиней надо, а не керней заниматься!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +181

      biber ru 26 октября, 21:34

      Из песни слова не выкинешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5273

      Ziklop 26 октября, 21:13

      не люблю я эти видео-понты! в игре обосрутся ставлю 100% на победу Спартака!

      2
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