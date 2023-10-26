«Ограбление по-воронежски»: «Факел» в криминальном стиле анонсировал матч со «Спартаком»

«Факел» опубликовал промо-ролик, приуроченный к игре 13-го тура чемпионата России против «Спартака».

Свое видео в формате трейлера к криминальному фильму клуб назвал «Ограбление по-воронежски».

Футболисты обсуждают, как будут грабить «транспорт из Москвы, который везет три очка».