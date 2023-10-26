Сергеев рассказал о своей реакции на спор Дзюбы и Генича по поводу его результативности в РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил, как он отреагировал на спор Константина Генича и Артема Дзюбы.

Комментатор и футболист спорили, сколько голов забьет Сергеев в РПЛ после выхода «Крыльев Советов» в высший дивизион.

Дзюба прогнозировал, что Иван отличится не более 7 раз в прошлом чемпионате.

В итоге форвард забил 10 мячей.

«Меня эта история вообще никак не задела. Я ведь в РПЛ попал только в 26 лет. Эта история была чисто между Геничем и Дзюбой. Их проблемы.

Я ни с кем ее не обсуждал, даже с Артемом», – заявил Сергеев.