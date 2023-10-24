«Манчестер Юнайтед» определился с будущим Санчо, отстраненного от основы

«Манчестер Юнайтед» готов продать скандального вингера Джейдона Санчо.
23-летний футболист сменит команду в январе с 90-процентной вероятностью.
Клуб АПЛ будет открыт для любых предложений. Его приоритет – полноценный зимний трансфер, запасной вариант – аренда с опцией выкупа.
Фабрицио Романо предполагает, что «МЮ» потребует за игрока 50-55 миллионами фунтов.
- В 2021 году «Юнайтед» купил Санчо за 85 млн евро.
- Джейдон отстранен от работы с основой после публичной перепалки с тен Хагом – он не играет с 26 августа.
- Претендентами на него назывались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».
Источник: Goal