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    • «Манчестер Юнайтед» определился с будущим Санчо, отстраненного от основы

    «Манчестер Юнайтед» определился с будущим Санчо, отстраненного от основы

    «Манчестер Юнайтед» готов продать скандального вингера Джейдона Санчо.

    23-летний футболист сменит команду в январе с 90-процентной вероятностью.

    Клуб АПЛ будет открыт для любых предложений. Его приоритет – полноценный зимний трансфер, запасной вариант – аренда с опцией выкупа.

    Фабрицио Романо предполагает, что «МЮ» потребует за игрока 50-55 миллионами фунтов.

    • В 2021 году «Юнайтед» купил Санчо за 85 млн евро.
    • Джейдон отстранен от работы с основой после публичной перепалки с тен Хагом – он не играет с 26 августа.
    • Претендентами на него назывались «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

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    Источник: Goal

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    24.10.2023 20:05
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