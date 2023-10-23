Ловчев упрекнул Абаскаля из-за Джикии

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев негодует из-за ситуации с капитаном московской команды Георгием Джикией.

Защитник не играет в РПЛ со 2 сентября.

Его контракт с клубом истекает следующим летом.

«По Дуарте пошел разговор, что прогрессирует. Хорошо, прогрессирует – в атаку бежал, отбирал. Да, он стал лучше, но он играет постоянно, у него огромное доверие от тренера.

И я постоянно буду говорить о странной истории с Джикией. Он не играет не просто в основном составе, его вообще на поле перестали выпускать. Я все время читаю про какие-то интрижки, и это злит.

Джикия давно в «Спартаке», он не заслужил такого отношения. Да, у него бывают ошибки, но пока я вижу отношение Абаскаля по принципу «начальник всегда прав».

Об этом говорить нельзя, об этом тоже… Ну так объясни, что происходит! А то с Соболевым что-то происходит – на лавку, с Джикией – тоже на лавку», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.