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    Ловчев упрекнул Абаскаля из-за Джикии

    Спартаковский ветеран Евгений Ловчев негодует из-за ситуации с капитаном московской команды Георгием Джикией.

    • Защитник не играет в РПЛ со 2 сентября.
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

    «По Дуарте пошел разговор, что прогрессирует. Хорошо, прогрессирует – в атаку бежал, отбирал. Да, он стал лучше, но он играет постоянно, у него огромное доверие от тренера.

    И я постоянно буду говорить о странной истории с Джикией. Он не играет не просто в основном составе, его вообще на поле перестали выпускать. Я все время читаю про какие-то интрижки, и это злит.

    Джикия давно в «Спартаке», он не заслужил такого отношения. Да, у него бывают ошибки, но пока я вижу отношение Абаскаля по принципу «начальник всегда прав».

    Об этом говорить нельзя, об этом тоже… Ну так объясни, что происходит! А то с Соболевым что-то происходит – на лавку, с Джикией – тоже на лавку», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    23.10.2023 19:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 23 октября, 21:04

      На поле выходят лучшие , что и должно быть.
      Базар на пустом месте.

      0
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      Рейтинг: +426

      Александр.Т. 23 октября, 20:53

      Правильно все Рыжий делает , фигово играешь сиди на скамейке

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1519

      Freyd 23 октября, 20:44

      Хватит ныть про Джикию,щяс у него заслуженная лавка,и не вздумали бы контракт предлагать..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1515

      k611 23 октября, 20:44

      Если бы Джикия играл убедительно, то главный тренер конечно бы его в основу ставил. Но игра защитника сейчас далека от идеала (взять хотя бы матч сборной)

      3
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      Рейтинг: +781

      timon2401 23 октября, 20:12

      Чего мелочиться то.. Тихонов, Карпин, Аленичев, Титов и много других, пользы в своё время Спартаку принесли побольше Джикии..их тож на поле, а то что игроки со временем теряют свои кондиции и пользы от них мало, на то пох)) главное что "столько" лет в клубе!!

      1
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      Рейтинг: +224

      Купа Купыч 23 октября, 19:20

      И тебе Ловчев пора в парк на лавку. Кто с Кенией второй гол привез? Посмотри повтор. У Жижикии задница голову перевешивает.

      6
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