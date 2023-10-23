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Ловчев упрекнул Абаскаля из-за Джикии

23 октября 2023, 19:00
5

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев негодует из-за ситуации с капитаном московской команды Георгием Джикией.

  • Защитник не играет в РПЛ со 2 сентября.
  • Его контракт с клубом истекает следующим летом.

«По Дуарте пошел разговор, что прогрессирует. Хорошо, прогрессирует – в атаку бежал, отбирал. Да, он стал лучше, но он играет постоянно, у него огромное доверие от тренера.

И я постоянно буду говорить о странной истории с Джикией. Он не играет не просто в основном составе, его вообще на поле перестали выпускать. Я все время читаю про какие-то интрижки, и это злит.

Джикия давно в «Спартаке», он не заслужил такого отношения. Да, у него бывают ошибки, но пока я вижу отношение Абаскаля по принципу «начальник всегда прав».

Об этом говорить нельзя, об этом тоже… Ну так объясни, что происходит! А то с Соболевым что-то происходит – на лавку, с Джикией – тоже на лавку», – написал Ловчев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Купа Купыч
1698078054
И тебе Ловчев пора в парк на лавку. Кто с Кенией второй гол привез? Посмотри повтор. У Жижикии задница голову перевешивает.
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timon2401
1698081151
Чего мелочиться то.. Тихонов, Карпин, Аленичев, Титов и много других, пользы в своё время Спартаку принесли побольше Джикии..их тож на поле, а то что игроки со временем теряют свои кондиции и пользы от них мало, на то пох)) главное что "столько" лет в клубе!!
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k611
1698083065
Если бы Джикия играл убедительно, то главный тренер конечно бы его в основу ставил. Но игра защитника сейчас далека от идеала (взять хотя бы матч сборной)
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Freyd
1698083089
Хватит ныть про Джикию,щяс у него заслуженная лавка,и не вздумали бы контракт предлагать..
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Александр.Т.
1698083615
Правильно все Рыжий делает , фигово играешь сиди на скамейке
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