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    Гарре высказался о возможном переходе в «Зенит»

    Форвард «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре отреагировал на информацию о возможном переходе в «Зенит».

    Аргентинец забил 4 гола и сделал 2 ассиста в этом сезоне. Его рыночная цена – 5 миллионов евро.

    – В последнее время появилось много новостей о вашем переходе в «Зенит».

    – Конечно, я стараюсь спокойно к этому относиться. Понимаю: если команда такого уровня мной интересуется, я что-то делаю неплохо. Сейчас, в настоящее время, я принадлежу «Крыльям», головой я нахожусь в команде. А когда откроется трансферное окно, уже не я, а стороны как-то найдут между собой компромисс. А пока я полностью отдаюсь «Крыльям».

    – В трансляцию попал эпизод, где вы с Сергеем Семаком во время матча смогли перекинуться парой слов.

    – Да нет, я не говорил с ним. Просто взял мяч, чтобы сделать вбрасывание. Я уважаю всех тренеров одинаково, наверное, так и должно быть.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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