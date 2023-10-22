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    • Испанский журналист ответил, кто круче – Карпин или Захарян

    Испанский журналист ответил, кто круче – Карпин или Захарян

    Журналист Marca и специалист по «Реал Сосьедаду» Оскар Бадальо объяснил небольшое игровое время в команде россиянина Арсена Захаряна.

    • Накануне Захарян отыграл тайм против «Мальорки» (1:0).
    • Это был 1-й его матч в старте команды.
    • Ранее за басков выступал Валерий Карпин.

    «Арсен перенeс ковид и несколько недель не тренировался. А у «Реала Сосьедад» сейчас здорово выглядят в средней линии и группе атаки Такефуса Кубо, Брайс Мендес, Мартин Субименди, Микель Оярсабаль, Микель Мерино. Захарян должен играть очень хорошо, чтобы получать больше игрового времени. Намного лучше! Вчера он сыграл нормально, но не очень хорошо.

    На мой взгляд, Карпин как игрок был круче. Это вообще один из лучших легионеров в истории «Реала Сосьедад». Дмитрий Хохлов – нет, но Арсен еще должен доказать, что он лучше Дмитрия. Говорить о том, что клуб совершил ошибку, подписав Захаряна, пока слишком рано», – сказал Бадальо.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2220

      Suvorov71 3 часа назад

      Да кто бы сомневался, Набалдян раздутый нашими писателями, он средненький футболер

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