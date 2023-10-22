Мостовой: «Я еще давно говорил, что Бабич посадит Джикию на скамейку»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

«Джикия – отличный футболист, хороший защитник. Но я давно еще говорил, что Бабич посадит его на скамейку, это часть футбола. Джикии нужно терпеть, бороться за свое место в составе. Ему 30 лет, он еще спокойно поиграет лет пять на хорошем уровне в РПЛ, не надо ставить на нем крест. По меркам РПЛ это качественный защитник», – сказал Мостовой.