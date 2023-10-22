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    • Мостовой: «Я еще давно говорил, что Бабич посадит Джикию на скамейку»

    Мостовой: «Я еще давно говорил, что Бабич посадит Джикию на скамейку»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал потерю места в основе защитником команды Георгием Джикией.

    «Джикия – отличный футболист, хороший защитник. Но я давно еще говорил, что Бабич посадит его на скамейку, это часть футбола. Джикии нужно терпеть, бороться за свое место в составе. Ему 30 лет, он еще спокойно поиграет лет пять на хорошем уровне в РПЛ, не надо ставить на нем крест. По меркам РПЛ это качественный защитник», – сказал Мостовой.

    • 4 последних матча «Спартака» в чемпионате России Джикия провел на скамейке запасных.
    • В текущем сезоне 29-летний защитник провел девять игр во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 706 минут.
    • Контракт Джикии со «Спартаком» действует до 31 мая 2024 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5921

      Эном айс 3 часа назад

      "Кто ж его посадит? Он же памятник."

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