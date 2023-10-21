Личка раскритиковал своего форварда Тюкавина

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после матча 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0) упрекнул своего форварда Константина Тюкавина за плохую игру.

– Почему в старте вышел Федор Смолов, а не Тюкавин? Не жалеете об этом?

– Смолов со «Спартаком», и потом в последней игре дома хорошо вышел на 20-25 минут.

В последние четыре-пять игр Тюка не показывает то, что умеет, и поэтому вышел Смолов в нападении. Каждый игрок должен каждый день показывать себя тренеру и заслуживать свою позицию на поле.