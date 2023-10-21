Опять в старте Смолов ... Ну какая у них там с Личкой любовь, что фраера Федьку постоянно в состав тянет ?
Есть же молодые, быстрые Грулев, Тюкавин да и Макаров тоже в конце концов ...
«Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на матча 12 тура РПЛ.
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Митай, Морозов, Фассон, Сильянов, Ненахов, Баринов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Гагнидзе, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.
Главный тренер: Марцел Личка