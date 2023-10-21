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    • Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 12 тур РПЛ

    Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Динамо»: 12 тур РПЛ

    «Локомотив» и «Динамо» объявили стартовые составы на матча 12 тура РПЛ.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Самошников, Митай, Морозов, Фассон, Сильянов, Ненахов, Баринов, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Динамо»: Лещук, Даса, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Гагнидзе, Лесовой, Бителло, Гладышев, Смолов.

    Главный тренер: Марцел Личка

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5940

      neim 6 минут назад

      Опять в старте Смолов ... Ну какая у них там с Личкой любовь, что фраера Федьку постоянно в состав тянет ?
      Есть же молодые, быстрые Грулев, Тюкавин да и Макаров тоже в конце концов ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5940

      neim 24 минуты назад

      Удачи и победы Динамо в сегодняшнем матче !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Паровозов 57 минут назад

      Почти всегда в матчах ментов и Локо много забитых мячей.

      0
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      Рейтинг: +372

      Бригадный 1 час назад

      Великий матч, великие игроки! Что ты! Все идем на футбол.

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