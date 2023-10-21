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    • «Балтика» – «Краснодар»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 21 октября

    «Балтика» – «Краснодар»: прогноз на матч 12 тура РПЛ, 21 октября

    В субботу, 21 октября, «Балтика» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

    «Балтика»

    Подопечные Сергея Игнашевича занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Балтика» в 11 матчах трижды выиграла, один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Калининградцы забили 10 голов, но при этом пропустили 16 мячей.

    «Краснодар»

    Команда Владимира Ивича с отрывом лидирует в чемпионате России – у «Краснодара» 27 набранных очков, а у идущих на втором месте «Крыльев Советов» только 21 балл. Краснодарцы в 11 матчах РПЛ выиграли восемь встреч, в трех поединках команда сыграла вничью. «Краснодар» забил 19 голов и пропустил пять мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает только четыре встречи, в которых по разу побеждали «Балтика» и «Краснодар». Остальные две встречи были сыграны вничью. Калининградцы забили три гола, а краснодарцы ответили четырьмя голами.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Краснодар»

    «Краснодар», несмотря на выездной характер встречи, является фаворитом предстоящего матча. Наверняка подопечные Ивича выиграют этот поединок. Наш прогноз – победа «Краснодара» (2.07).

    Источник: Бомбардир

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