В субботу, 21 октября, «Балтика» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра состоится в рамках 12 тура чемпионата России по футболу. Матч начнется в 19:00 по мск.

Подопечные Сергея Игнашевича занимают 13 место в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. «Балтика» в 11 матчах трижды выиграла, один раз сыграла вничью и потерпела семь поражений. Калининградцы забили 10 голов, но при этом пропустили 16 мячей.

«Краснодар»

Команда Владимира Ивича с отрывом лидирует в чемпионате России – у «Краснодара» 27 набранных очков, а у идущих на втором месте «Крыльев Советов» только 21 балл. Краснодарцы в 11 матчах РПЛ выиграли восемь встреч, в трех поединках команда сыграла вничью. «Краснодар» забил 19 голов и пропустил пять мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает только четыре встречи, в которых по разу побеждали «Балтика» и «Краснодар». Остальные две встречи были сыграны вничью. Калининградцы забили три гола, а краснодарцы ответили четырьмя голами.

Прогноз на матч «Балтика» – «Краснодар»

«Краснодар», несмотря на выездной характер встречи, является фаворитом предстоящего матча. Наверняка подопечные Ивича выиграют этот поединок. Наш прогноз – победа «Краснодара» (2.07).