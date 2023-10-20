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    • Президент «Наполи» считает, что за сборные не должны играть футболисты старше 28 лет

    Президент «Наполи» считает, что за сборные не должны играть футболисты старше 28 лет

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об участии возрастных игроков в матчах сборных.

    «Я считаю, что 32-летние не должны играть в сборной – впрочем, как и 28-летние! Выбор должен оставаться за клубом, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную. Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.

    Если я заплатил за футболиста 50 миллионов евро, а он возвращается из сборной с травмой, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период его отсутствия в составе. Посмотрите на случай Неймара», – заявил Де Лаурентис.

    • Нападающий «Аль-Хиляля» выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.
    • У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
    • Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).

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    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6475

      AtticusFinch 35 минут назад

      Сравнил случай Неймара с пальцем)) У неймара зарплата, как годовой бюджет Наполи

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