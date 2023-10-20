Президент «Наполи» считает, что за сборные не должны играть футболисты старше 28 лет

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об участии возрастных игроков в матчах сборных.

«Я считаю, что 32-летние не должны играть в сборной – впрочем, как и 28-летние! Выбор должен оставаться за клубом, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную. Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.

Если я заплатил за футболиста 50 миллионов евро, а он возвращается из сборной с травмой, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период его отсутствия в составе. Посмотрите на случай Неймара», – заявил Де Лаурентис.