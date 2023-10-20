Президент «Наполи» считает, что за сборные не должны играть футболисты старше 28 лет

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об участии возрастных игроков в матчах сборных.
«Я считаю, что 32-летние не должны играть в сборной – впрочем, как и 28-летние! Выбор должен оставаться за клубом, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную. Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.
Если я заплатил за футболиста 50 миллионов евро, а он возвращается из сборной с травмой, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период его отсутствия в составе. Посмотрите на случай Неймара», – заявил Де Лаурентис.
- Нападающий «Аль-Хиляля» выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.
- У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
- Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).
Источник: Calciomercato