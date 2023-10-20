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  • Президент «Наполи» считает, что за сборные не должны играть футболисты старше 28 лет

Президент «Наполи» считает, что за сборные не должны играть футболисты старше 28 лет

20 октября 2023, 16:47
4

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался об участии возрастных игроков в матчах сборных.

«Я считаю, что 32-летние не должны играть в сборной – впрочем, как и 28-летние! Выбор должен оставаться за клубом, отправлять или не отправлять вызванного игрока в сборную. Нужна возможность отказаться, если это, например, товарищеский матч.

Если я заплатил за футболиста 50 миллионов евро, а он возвращается из сборной с травмой, то клубу должны компенсировать каждый день за весь период его отсутствия в составе. Посмотрите на случай Неймара», – заявил Де Лаурентис.

  • Нападающий «Аль-Хиляля» выбыл на срок от 7 до 9 месяцев.
  • У него повреждение крестообразной связки и разрыв мениска.
  • Бразилец травмировался, играя за свою сборную против Уругвая (0:2).

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Наполи Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (4)
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ArReal
1697812124
Сравнил случай Неймара с пальцем)) У неймара зарплата, как годовой бюджет Наполи
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Anton1969
1697963663
А такие тренера как Де Лаурентис не должны тренировать такие клубы как Наполи!!! А, например, какой нибудь никакой!!!
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