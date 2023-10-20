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    • Семак прояснил будущее Чистякова в «Зените»: защитник не играет почти три месяца

    Семак прояснил будущее Чистякова в «Зените»: защитник не играет почти три месяца

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, рассматривается ли вариант с уходом Дмитрия Чистякова.

    • В этом сезоне защитник поучаствовал в 4 матчах.
    • Его последнее появление на поле датировано 29 июля.
    • Контракт игрока с клубом действует до 2025 года.

    – Вопрос по Дмитрию Чистякову. Что с ним сейчас? В официальных матчах он не играет с августа, даже на замену не выходит. При этом агент игрока заявил, что нет проблем со здоровьем. В связи с этим вопрос, получит ли Чистяков свой шанс до зимней паузы или будете рассматривать вариант с уходом игрока в аренду или на полноценной основе зимой или летом?

    – Что касается Димы Чистякова, у него были определенные проблемы, когда он не мог играть – с августа порядка месяца, когда он пропустил и не мог на полную тренироваться. Сейчас у него проблем нет, набирает форму. Будет готов – будет играть.

    Никто на сегодняшний день не рассматривает никаких вариантов ни с арендами, ни с уходами. Такая же ситуация у него, как и у других футболистов, которые на сегодняшний день играют или не получают достаточно игровой практики.

    Надо работать и доказывать, что он сильнее тех футболистов, которые играют на его позиции.

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    Источник: сайт «Зенита»

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