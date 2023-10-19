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    Пименов оценил решение Абаскаля по отстранению Соболева

    Двукратный чемпион России Руслан Пименов прокомментировал решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля отстранить нападающего Александра Соболева отстранением от тренировок с основой.

    «Есть ли у Соболева сподвижники, которые копают сейчас под Абаскаля? Может быть. Но это из теории заговора. Ребята есть, которые не попадают в основной состав и которые недовольны главным тренером. Но Соболев подводит команду. Он неплохо играет, забивает.

    Стоит ли дать возможность Соболеву жить по его правилам? Все просто. Тогда ты идешь в индивидуальный вид спорта, берешь себе тренера и с ним занимаешься. А тут есть дисциплина командная, ты пришел с командой, все поели, ушел с командой. Было одно предупреждение, два. Тут прав Абаскаль, что отстранил. Он нарушил командную дисциплину. А потом все перенеслось на игру. Мелочей в футболе не бывает.

    Как‑то мы играли с молодежной сборной в Люксембурге с Валерием Георгиевичем Газзаевым. Мы решили отужинать всей командой накануне. Потом встали в день игры, у нас у каждого плюс четыре, плюс три килограмма. Газзаев поставил нас на весы. Мы отработали на поле. Выиграли 10:0. Поставили рекорд! Умирали на поле, на выезде. Он нам вставил. Мне – нет! Я был любимчиком, скажу честно. Штрафы! И задание было выиграть не меньше восьми. А то отстранили бы…

    Если же говорить про Абаскаля, то, скорее всего, проблемы у него. Потому что его не слушает Соболев. Это продолжается несколько раз. Явно у тренера проблемы. Значит, его не воспринимают наши игроки внутри коллектива, – сказал Пименов.

    • 18 октября, инсайдер Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок Соболева из-за его опозданий на командный завтрак.
    • В текущем сезоне Соболев принял участие в 10 играх «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.
    • Контракт 26-летнего нападающего с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1776

      rac531 2 часа назад

      Соболев забивает?)))
      Не смешите мои шнурки))))
      Сколько он забил? ДВА гола?
      Да, голеадор, с косым глазом и кривыми ногами, понимаешь ли)

      0
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      Рейтинг: +35732

      VVM1964 2 часа назад

      Полностью согласен и тут требуется вмешательство руководства клуба, что бы объяснить кто главный в команде, а главный - ТРЕНЕР !!! Очень жаль, что Абаскалю не удается это сделать самому - значит надо помочь в этом вопросе молодому тренеру, а не пускать на самотек, самоустраняться и смотреть "чья одолеет" !!! (((

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      Рейтинг: +19446

      paracetamol 2 часа назад

      Но Соболев подводит команду. Он неплохо играет, забивает.
      - Где логика, Пимен?

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