Агент Азмуна отреагировал на подозрение игрока в ставках

Арманд Дурн, представитель нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, прокомментировал подозрение игрока в ставках.

«Мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей. Но широко известно, что Азмун относится к лошадям с большой любовью и у него их очень много в Иране. Кстати, он отличный всадник. Так что Сердар любит смотреть, как скачут лошади, примерно так же, как любит смотреть футбольные матчи», – сказал Дурн.