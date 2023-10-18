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    Агент Азмуна отреагировал на подозрение игрока в ставках

    Арманд Дурн, представитель нападающего «Ромы» Сердара Азмуна, прокомментировал подозрение игрока в ставках.

    «Мы ничего не знаем про возможные ставки Сердара на лошадей. Но широко известно, что Азмун относится к лошадям с большой любовью и у него их очень много в Иране. Кстати, он отличный всадник. Так что Сердар любит смотреть, как скачут лошади, примерно так же, как любит смотреть футбольные матчи», – сказал Дурн.

    • «Рома» в августе арендовала Азмуна у «Байера».
    • Его статистика: 3 матча (19 минут) без голевых действий.
    • Футболист давно увлекается скачками и обладает 52 лошадьми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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