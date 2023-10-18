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    «Зенит» намерен купить нападающего «Крыльев Советов»

    «Зенит» рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

    Сине-бело-голубые готовятся сделать предложение самарцам о трансфере Гарре ближайшей зимой. Отмечается, что «Крылья Советов» не готовы отпустить своего футболиста дешевле, чем за 5 млн евро.

    • Гарре перешeл в «Крылья Советов» из «Расинга» зимой 2023 года за 1,7 млн евро.
    • В текущем сезоне 23-летний Гарре поучаствовал в 12 играх «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
    • Контракт Гарре с «Крыльями Советов» действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    18.10.2023 15:15
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +603

      odessakmv 19 октября, 15:47

      как говорят в культурной столице: Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19450

      paracetamol 19 октября, 09:41

      Нахр он нужен. Зениту надо лучше тренера поменять!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -144

      Скай 19 октября, 07:14

      вшивым из бледно-голубого лазурятника надо ослабить конкурента и угробить игрока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Самайн 18 октября, 21:20

      После Изидора, Зенит никого из РПЛ не купит, особенно в атаку. Статейка для опущенных кукарехрюкающих додиков из свинарника, чтобы хрюкало смогли лишний раз почесать, а то ведь там веселуха внутри, даун на завтрак перестал ходить)

      4
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      ...
      Рейтинг: +27

      Vladimir-Shelepnev-google > Самайн 19 октября, 08:55

      А может тебе перейти жить в курятник и кукарекать там по другому видимо говорить не научился.

      0
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      ...
      Рейтинг: +55

      Самайн > Vladimir-Shelepnev-google 19 октября, 09:31

      Где знаки? Жертва гугла. И указывать будешь своей собаке, ведь всем остальным на твоё мнение п о х у й, раком стоящая, и жопой говорящая Мальвина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Vladimir-Shelepnev-google > Самайн 3 часа назад

      Ну, ты сам себе и ответил. Курятник и свинарник твоё место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Цугундeр 18 октября, 19:24

      Купить нужное можно ,но надо продать человек пять ненужного.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +189

      яцык 18 октября, 19:03

      Бичи в своем репертуаре

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16782

      Алексей З 18 октября, 18:25

      Дюков , отменяй лимит,ну совсем уже бмжклубу тяжко становится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4622

      ПалкоВводецъ (returned) 18 октября, 18:03

      Бизнес. Ничего личного. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      зенет помоище > ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      вали в будку пес а то лаяшь тут

      0
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      Рейтинг: +18095

      Garrincha58 18 октября, 17:57

      а зачем этот вечно травмируемый Гарре да и он какой то тихоходный игрок хотя Семаку такие нравятся чтобы не спеша развивали атаку

      1
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    • ...
      Рейтинг: +938

      Solist345345 18 октября, 17:52

      Кто бы сомневался

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