«Зенит» намерен купить нападающего «Крыльев Советов»

«Зенит» рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Сине-бело-голубые готовятся сделать предложение самарцам о трансфере Гарре ближайшей зимой. Отмечается, что «Крылья Советов» не готовы отпустить своего футболиста дешевле, чем за 5 млн евро.

Гарре перешeл в «Крылья Советов» из «Расинга» зимой 2023 года за 1,7 млн евро.

В текущем сезоне 23-летний Гарре поучаствовал в 12 играх «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.

Контракт Гарре с «Крыльями Советов» действует до 30 июня 2026 года.

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