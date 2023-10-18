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«Зенит» намерен купить нападающего «Крыльев Советов»

18 октября 2023, 15:15
13

«Зенит» рассматривает возможность приобретения аргентинского нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре.

Сине-бело-голубые готовятся сделать предложение самарцам о трансфере Гарре ближайшей зимой. Отмечается, что «Крылья Советов» не готовы отпустить своего футболиста дешевле, чем за 5 млн евро.

  • Гарре перешeл в «Крылья Советов» из «Расинга» зимой 2023 года за 1,7 млн евро.
  • В текущем сезоне 23-летний Гарре поучаствовал в 12 играх «Крыльев Советов» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две голевые передачи.
  • Контракт Гарре с «Крыльями Советов» действует до 30 июня 2026 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Гарре Бенхамин
Комментарии (13)
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portero
1697632311
Для Зенита 5 лямов - мелочь.... Купят, только бразил надо продавать, перебор их, да и тренера наверное важнее сменить чем игрока купить....
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acor94
1697633426
Сутормина, Ерохина и Кержа взамен.
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Эном айс
1697636149
К бразильцам?не смешите.Это несовместимые субстанции.
Ответить
Бобссон
1697638152
Молло уже покупали.
Ответить
Solist345345
1697640742
Кто бы сомневался
Ответить
Garrincha58
1697641065
а зачем этот вечно травмируемый Гарре да и он какой то тихоходный игрок хотя Семаку такие нравятся чтобы не спеша развивали атаку
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яцык
1697645004
Бичи в своем репертуаре
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Цугундeр
1697646268
Купить нужное можно ,но надо продать человек пять ненужного.
Ответить
paracetamol
1697697668
Нахр он нужен. Зениту надо лучше тренера поменять!
Ответить
odessakmv
1697719628
как говорят в культурной столице: Гыгыгы
Ответить
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