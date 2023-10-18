Стало известно, сколько длится скрытый конфликт Соболева и Абаскаля

Между главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем и нападающим Александром Соболевым возник скрытый конфликт. По информации Metaratings.ru, напряжение в отношениях между игроком и тренером длится около двух месяцев.

Причин тому несколько: Абаскаль недоволен отношением Соболева к тренировкам, а сам игрок не до конца доволен тактической ролью на поле, которую ему определяет главный тренер, и положением капитана «красно-белых» Георгия Джикии, переставшим попадать в основной состав. Руководство клуба предпринимает шаги, чтобы уладить конфликт.