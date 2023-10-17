В «Реале» может оказаться еще один Беллингем

«Реал» рассматривает возможность подписания Джоби Беллингема – младшего брата Джуда Беллингема.

Атакующий полузащитник может перейти в мадридский клуб уже зимой.

«Реал» отправил своего главного скаута Джуни Калафата понаблюдать за игрой Джоби в составе сборной Англии U19. Просмотр 18-летнего футболиста «Сандерленда» одобрен лично Флорентино Пересом.