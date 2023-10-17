Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    В «Реале» может оказаться еще один Беллингем

    «Реал» рассматривает возможность подписания Джоби Беллингема – младшего брата Джуда Беллингема.

    Атакующий полузащитник может перейти в мадридский клуб уже зимой.

    «Реал» отправил своего главного скаута Джуни Калафата понаблюдать за игрой Джоби в составе сборной Англии U19. Просмотр 18-летнего футболиста «Сандерленда» одобрен лично Флорентино Пересом.

    • «Реал» летом купил Джуда Беллингема у «Боруссии» Д за 103 млн евро + бонусы.
    • Английский хавбек забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах.
    • Рыночная стоимость Джоби Беллингема – 5 миллионов евро.

    Новости по теме
    Анчелотти назвал трех игроков сборной Италии, которые нуждаются в лечении: «Они не в порядке»
    Два травмированных игрока готовы вернуться в состав «Реала»
    Футболист «Реала» провел 1000-й матч в карьере
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+