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    Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов находится в розыске

    Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов разыскивается судебными приставами.

    Тарасов не выплатил риелторам 205 тысяч рублей за оказание услуг по продаже квартиры в Москве. Он заключил договор с риелторами по поиску покупателя на четырeхкомнатную квартиру. Отмечается, что изначально Тарасов намеревался получить за свою недвижимость 70 миллионов рублей, но позже снизил запрашиваемую стоимость на 5 миллионов рублей.

    После заключения договора футболист не выплатил заявленную сумму риелторам. Компания подала в суд и выиграла его. Если Тарасов не погасит долг, то не сможет покинуть страну.

    • 19 октября 2021 года Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением 3 ребeнка.
    • 22 августа 2022 года вместе с рэпером T-killah объявил о создании медийной футбольной команды «Родина Медиа».

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    Источник: Telegram-канал SHOT

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3498

      alefreddy 4 минуты назад

      кинул дорогих риэлторов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20333

      NewLife 15 минут назад

      Что за ахинея, он что скрывается ? Бомбардир, зачем публиковать эту муть. Не думал, что ради кликов вы готовы так опуститься.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12386

      ВетеR 28 минут назад

      у бузовой ищите

      2
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