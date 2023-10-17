Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов находится в розыске

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов разыскивается судебными приставами.

Тарасов не выплатил риелторам 205 тысяч рублей за оказание услуг по продаже квартиры в Москве. Он заключил договор с риелторами по поиску покупателя на четырeхкомнатную квартиру. Отмечается, что изначально Тарасов намеревался получить за свою недвижимость 70 миллионов рублей, но позже снизил запрашиваемую стоимость на 5 миллионов рублей.

После заключения договора футболист не выплатил заявленную сумму риелторам. Компания подала в суд и выиграла его. Если Тарасов не погасит долг, то не сможет покинуть страну.

19 октября 2021 года Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением 3 ребeнка.

22 августа 2022 года вместе с рэпером T-killah объявил о создании медийной футбольной команды «Родина Медиа».

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