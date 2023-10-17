Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-полузащитник «Локомотива» Тарасов находится в розыске

17 октября 2023, 15:10
7

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов разыскивается судебными приставами.

Тарасов не выплатил риелторам 205 тысяч рублей за оказание услуг по продаже квартиры в Москве. Он заключил договор с риелторами по поиску покупателя на четырeхкомнатную квартиру. Отмечается, что изначально Тарасов намеревался получить за свою недвижимость 70 миллионов рублей, но позже снизил запрашиваемую стоимость на 5 миллионов рублей.

После заключения договора футболист не выплатил заявленную сумму риелторам. Компания подала в суд и выиграла его. Если Тарасов не погасит долг, то не сможет покинуть страну.

  • 19 октября 2021 года Тарасов объявил о приостановке спортивной карьеры в связи со скорым рождением 3 ребeнка.
  • 22 августа 2022 года вместе с рэпером T-killah объявил о создании медийной футбольной команды «Родина Медиа».

Ставьте на главные спортивные события с бонусом до 6000₽!

Еще по теме:
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина 9
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА 2
Дзюбу предложили клубу РПЛ 4
Источник: Telegram-канал SHOT
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ВетеR
1697545601
у бузовой ищите
Ответить
NewLife
1697546422
Что за ахинея, он что скрывается ? Бомбардир, зачем публиковать эту муть. Не думал, что ради кликов вы готовы так опуститься.
Ответить
alefreddy
1697547086
кинул дорогих риэлторов
Ответить
ArReal
1697548428
а, что ему нельзя просто позвонить?
Ответить
Купа Купыч
1697550268
В Тарасовке щи рубает. В жидкости вся сила.
Ответить
wlad wm--google
1697567483
Какой то бред))))
Ответить
Romashin69
1697570865
ппц. опустили новостной футольный сайт на дно
Ответить
Главные новости
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
78-летний Адвокат продлил контракт со сборной Кюрасао
17:17
1
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
3
Фото«Черт возьми»: Беллингем оценил свой кошмарный промах в матче с «Интером»
16:35
1
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
5
Все новости
Все новости
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
1
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
3
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
5
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+