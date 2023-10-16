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    Губерниев оценил игру сборной России против Кении

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о товарищеской встрече между сборными России и Кении.

    «В футбол пешком не играют! Нет, ну, конечно, играют… Но не выигрывают. Понятно, что наши ребята – большие мастера. Но кенийцы об этом не знают. Вот и наказывают за детские ошибки! Кенийцы быстрее бегут, они атлетичнее. И у них лучше настрой.

    Второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее, – дело пошло!

    Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 21:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +157

      ramblernasheveverything 7 минут назад

      Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» – написал Губерниев======
      На фронте так же...

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