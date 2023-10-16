Губерниев оценил игру сборной России против Кении

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о товарищеской встрече между сборными России и Кении.

Россияне ушли от поражения на 89-й минуте.

Итог матча – ничья 2:2.

В составе российской сборной забили Александр Соболев и Иван Обляков.

«В футбол пешком не играют! Нет, ну, конечно, играют… Но не выигрывают. Понятно, что наши ребята – большие мастера. Но кенийцы об этом не знают. Вот и наказывают за детские ошибки! Кенийцы быстрее бегут, они атлетичнее. И у них лучше настрой.

Второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее, – дело пошло!

Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.