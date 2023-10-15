Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Чанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в матче против Кении

    Чанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в матче против Кении

    Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, кто должен играть в воротах сборной России в матче с Кенией.

    – Кто сыграет в воротах в матче с Кенией?

    – Я бы поставил Помазуна. Сафонов в очередной раз доказал, что он первый номер. Хотелось бы посмотреть на остальных вратарей, как они взаимодействуют с командой. Про Помазуна я знаю больше и в нем уверен, – сказал Чанов.

    • Завтра, 16 октября, сборная России сыграет против Кении в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
    • В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла на своем поле сборную Камеруна (1:0).
    • Илья Помазун ни разу не вступал в игру в составе сборной России.

    Новости по теме
    Тренер «Ариса» Шпилевский ответил на вопрос, хочет ли Кокорин вернуться в сборную России
    В Кении выразили готовность принять сборную России у себя дома
    В Кении назвали положительные стороны отсутствия Дзюбы в сборной России
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+