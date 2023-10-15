Чанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в матче против Кении

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, кто должен играть в воротах сборной России в матче с Кенией.

– Кто сыграет в воротах в матче с Кенией?

– Я бы поставил Помазуна. Сафонов в очередной раз доказал, что он первый номер. Хотелось бы посмотреть на остальных вратарей, как они взаимодействуют с командой. Про Помазуна я знаю больше и в нем уверен, – сказал Чанов.