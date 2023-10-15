Чанов рассказал, кто сыграет в воротах сборной России в матче против Кении

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов сказал, кто должен играть в воротах сборной России в матче с Кенией.
– Кто сыграет в воротах в матче с Кенией?
– Я бы поставил Помазуна. Сафонов в очередной раз доказал, что он первый номер. Хотелось бы посмотреть на остальных вратарей, как они взаимодействуют с командой. Про Помазуна я знаю больше и в нем уверен, – сказал Чанов.
- Завтра, 16 октября, сборная России сыграет против Кении в Анталье на стадионе «Титаник Мардан».
- В предыдущем товарищеском матче команда Валерия Карпина обыграла на своем поле сборную Камеруна (1:0).
- Илья Помазун ни разу не вступал в игру в составе сборной России.
Источник: «РБ Спорт»