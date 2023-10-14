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    Назван лучший тренер РПЛ в сентябре

    Владимир Ивич признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам сентября.

    Главный тренер «Краснодара» выиграл эту награду во второй раз подряд.

    В прошлом месяце команда Ивича трижды победила и один раз сыграла вничью в чемпионате.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ после 11 туров.
    • Ивич опередил в голосовании Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Сергея Юрана («Пари НН»), Михаила Галактионова («Локомотив») и Давида Деограсию («Оренбург»).

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8964

      Беспонтий 24 минуты назад

      да тут и к бабке не ходи
      какие могут быть нападки
      когда в столицах только речи сладки
      а краснодар уже в пути

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