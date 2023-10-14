Назван лучший тренер РПЛ в сентябре

Владимир Ивич признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам сентября.

Главный тренер «Краснодара» выиграл эту награду во второй раз подряд.

В прошлом месяце команда Ивича трижды победила и один раз сыграла вничью в чемпионате.