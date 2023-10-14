Назван лучший тренер РПЛ в сентябре

да тут и к бабке не ходи
какие могут быть нападки
когда в столицах только речи сладки
а краснодар уже в пути
Владимир Ивич признан лучшим тренером российской Премьер-лиги по итогам сентября.
Главный тренер «Краснодара» выиграл эту награду во второй раз подряд.
В прошлом месяце команда Ивича трижды победила и один раз сыграла вничью в чемпионате.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ после 11 туров.
- Ивич опередил в голосовании Игоря Осинькина («Крылья Советов»), Сергея Юрана («Пари НН»), Михаила Галактионова («Локомотив») и Давида Деограсию («Оренбург»).