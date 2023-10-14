В сборной России прокомментировали отсутствие Хайкина в заявке на октябрьские игры

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов ответил, почему в октябрьском составе национальной команды не оказалось Никиты Хайкина.
«Слежу за успехами Никиты, разговаривали с ним. Они сейчас проиграли «Брюгге», но он выглядит хорошо. Все нормально.
Мы рассматривали его на этот сбор, но там есть другие причины. Он кандидат в сборную, больше ничего сказать не могу», – заявил Кафанов.
- 28-летний Хайкин на клубном уровне выступает за норвежский «Буде-Глимт».
- В этом сезоне он пропустил 50 голов в 41 матче.
- Сборная России в четверг победила Камерун (1:0), следующий соперник – Кения (16 октября).
Источник: «Спорт-Экспресс»