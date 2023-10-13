Кроос призвал отказаться от индивидуальных наград в футболе

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что индивидуальные призы в футболе не нужны.
«В командном виде спорта индивидуальные награды не нужны. Ни один игрок в одиночку ничего не выиграл бы. Индивидуальные призы – это только престиж.
Не считаю их чем-то важным», – сказал Кроос.
- Тони – чемпион мира 2014 года.
- В этом году он задумывался о завершении карьеры.
- На «Золотой мяч» 2023 года претендуют 3 игрока «Реала»: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус.
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