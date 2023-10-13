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    • Кроос призвал отказаться от индивидуальных наград в футболе

    Кроос призвал отказаться от индивидуальных наград в футболе

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что индивидуальные призы в футболе не нужны.

    «В командном виде спорта индивидуальные награды не нужны. Ни один игрок в одиночку ничего не выиграл бы. Индивидуальные призы – это только престиж.

    Не считаю их чем-то важным», – сказал Кроос.

    • Тони – чемпион мира 2014 года.
    • В этом году он задумывался о завершении карьеры.
    • На «Золотой мяч» 2023 года претендуют 3 игрока «Реала»: Джуд Беллингем, Лука Модрич, Винисиус.

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    Источник: Goal

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    13.10.2023 23:31
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