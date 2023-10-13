Кроос призвал отказаться от индивидуальных наград в футболе

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что индивидуальные призы в футболе не нужны.

«В командном виде спорта индивидуальные награды не нужны. Ни один игрок в одиночку ничего не выиграл бы. Индивидуальные призы – это только престиж.

Не считаю их чем-то важным», – сказал Кроос.