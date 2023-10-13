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    • Еще один игрок «Ростова» покинул расположение сборной России

    Еще один игрок «Ростова» покинул расположение сборной России

    Защитник «Ростова» Максим Осипенко не поможет сборной России в товарищеском матче с Кенией.

    Футболист покинул расположение национальной команды по медицинским причинам.

    «Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами сборной Росиии было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

    • Осипенко в четверг полностью провел товарищеский матч с Камеруном (1:0).
    • Ранее из сборной уехал другой игрок «Ростова» Даниил Уткин – он заболел.
    • Россия встретится с Кенией 16 октября в турецкой Анталье.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 15:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5917

      neim 1 час назад

      Не удивлюсь совсем, если к первому матчу Ростова после этой паузы, все игроки будут здоровы и в составе команды на ближайший матч РПЛ.

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