Еще один игрок «Ростова» покинул расположение сборной России

Не удивлюсь совсем, если к первому матчу Ростова после этой паузы, все игроки будут здоровы и в составе команды на ближайший матч РПЛ.
Защитник «Ростова» Максим Осипенко не поможет сборной России в товарищеском матче с Кенией.
Футболист покинул расположение национальной команды по медицинским причинам.
«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами сборной Росиии было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.
- Осипенко в четверг полностью провел товарищеский матч с Камеруном (1:0).
- Ранее из сборной уехал другой игрок «Ростова» Даниил Уткин – он заболел.
- Россия встретится с Кенией 16 октября в турецкой Анталье.