Еще один игрок «Ростова» покинул расположение сборной России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко не поможет сборной России в товарищеском матче с Кенией.

Футболист покинул расположение национальной команды по медицинским причинам.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами сборной Росиии было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.