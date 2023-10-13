Еще один игрок «Ростова» покинул расположение сборной России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко не поможет сборной России в товарищеском матче с Кенией.

Футболист покинул расположение национальной команды по медицинским причинам.

«Из-за повышенного риска травматизма в связи с недавним повреждением икроножной мышцы, медицинским и тренерским штабами сборной Росиии было принято решение направить Максима Осипенко в расположение клуба для полноценного восстановления», – сообщил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Осипенко в четверг полностью провел товарищеский матч с Камеруном (1:0).

Ранее из сборной уехал другой игрок «Ростова» Даниил Уткин – он заболел.

Россия встретится с Кенией 16 октября в турецкой Анталье.

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